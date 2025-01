ドナルド・トランプ大統領は「メキシコ湾」を「アメリカ湾」に改称する大統領令に署名しています。これを受けてGoogleマップでも表記が改められる予定なのですが、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領がGoogleに対して抗議の書簡を送付したことが明らかになりました。Mexico president to Google: Wrong to accept Trump's Gulf of Mexico name change | Reuters

‘Gulf of America’: Mexico lodging complaint over Google Maps change | Politics | Al Jazeerahttps://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2025/1/29/gulf-of-america-mexico-lodging-complaint-over-google-maps-changeトランプ大統領は大統領就任直後の2025年1月20日に「メキシコ湾」から「アメリカ湾」への改称を指示する大統領令に署名しました。その後、2025年1月28日にはGoogleが「アメリカ政府の地名情報システム(GNIS)が更新されたタイミングで、Googleマップでも『メキシコ湾』を『アメリカ湾』に変更する」と発表しました。表記の変更後は、アメリカのGoogleマップでは「アメリカ湾」、メキシコのGoogleマップでは「メキシコ湾」と表記され、それ以外の国では両方の名前が併記される予定です。Googleマップで「メキシコ湾」は「アメリカ湾」になる予定 - GIGAZINEこの名称変更に関連して、シェインバウム大統領はGoogleに抗議の書簡を送付したことを明らかにしました。シェインバウム大統領は国連海洋法条約で「各国の主権が及ぶ範囲は領海の基線から12海里(約22kmまで)」と規定されていることを根拠に「アメリカはメキシコ湾の名前を法的に変更することはできない」と主張しています。また、シェインバウム大統領は2025年1月8日にも「アメリカを含む北米大陸全体をメキシカン・アメリカに改名してはどうだろうか」とトランプ大統領に対する逆提案を展開していましたが、今回のGoogleへの抗議に際しても「検索エンジンで『メキシカン・アメリカ』と検索した際に、私たちが提示した地図が表示されるようにしてください」と述べています。なお、シェインバウム大統領が17世紀の世界地図を示しながらメキシカン・アメリカへの改称を提案する様子は以下のリンク先で確認できます。字幕:米国を「メキシカン・アメリカ」に メキシコ大統領、トランプ氏に反撃 写真1枚 国際ニュース:AFPBB Newshttps://www.afpbb.com/articles/-/3557277ちなみに、Googleは「メキシコ湾」から「アメリカ湾」への改称を受けてアメリカを「センシティブな国」に分類しています。Googleが定める「センシティブな国」にはアメリカ以外に中国やロシア、イスラエル、サウジアラビア、イラクなどが名を連ねています。Googleがアメリカを中国やロシアと同じ「センシティブな国」に指定、トランプ大統領による「メキシコ湾」の「アメリカ湾」への改称が原因 - GIGAZINE