久保建英所属のレアル・ソシエダ、2名のファンがラツィオサポに刺されていた

23日に行われたUEFAヨーロッパリーグの試合で、久保建英が所属しているレアル・ソシエダはラツィオとのアウェイゲームに臨み、3-1で敗北した。

敵地のローマに乗り込んだレアル・ソシエダは、前半のうちに3失点するなど守備が崩壊。30分にはアイエン・ムニョスが2枚目のイエローカードを受けて退場してしまい、久保建英もハーフタイムでピッチを去ることになった。

『El Desmarque』によれば、レアル・ソシエダにはこの試合前にもトラブルがあったようだ。

敵地のローマまで応援に駆けつけたレアル・ソシエダのサポーターは、町中で待っていた90人ほどのラツィオのサポーターグループに襲撃を受けることになり、数多くの負傷者を出してしまったという。

22.01.2025, Streetfight SS Lazio🇮🇹 vs Real Sociedad🇪🇸, Real Sociedad run away, click here for more: https://t.co/d5Ml3ex0FN pic.twitter.com/RlHAzZfJ24