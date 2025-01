ロッテは17日、千葉ロッテマリーンズオフィシャルスーツが完成したことを発表した。



チーム移動の際、吉井監督、コーチ、選手、チームスタッフの全員が着用を開始する。2025年千葉ロッテマリーンズオフィシャルスーツはオフィシャルスーツサプライヤーである「THE ME(ザ・ミー)」が手掛けた。スーツ、ネクタイ、ワイシャツ、Tシャツが対象だ。2025年のオフィシャルスーツは昨年のものからイメージを変え、セットアップにTシャツを合わせたカジュアルスタイルとなっている。セットアップには、移動着として最適なストレッチ性と、適度な落ち感のある上品さを兼ね備えた素材を使用し、Tシャツには、カジュアルになりすぎないよう、シルキーな光沢感と上品なハリ感が特徴的な素材を使用している。全てネットに入れて洗濯機洗いが可能なイージーケアアイテムだ。



THE MEは、「DESIGN YOUR OWN BASIC」をコンセプトに掲げ、ベーシックなアイテムのサイズ補正やディテール変更で、一人ひとりが納得のいく商品を提供する受注生産ブランド。上質なものこそシンプルに。シンプルな服こそ自分らしく。あなただけが納得できる服を届ける。