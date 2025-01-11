Æü»º¤¬¡Ö¸½Âå¤Î¥±¥ó¥á¥ê¡×¤ò½é¸ø³«¡ª Èþ¤·¤¹¤®¤ë2¥É¥¢¡Öµì¼Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡ß»Â¿·¡Ö¥È¥â¥¢¥¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¸½Âå¤ËÁÉ¤Ã¤¿¡ÈÅÁÀâ¥â¥Ç¥ë¡É¡ÖNEO SKYLINE¡×TAS¤ÇÈäÏª
ÎòÂå¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Ë·É°Õ Í×½ê¤Ë¤â¥³¥À¥ï¥ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂ¿¿ô
¡¡Æü»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¼«Æ°¼ÖÀ°È÷ÀìÌç³Ø¹»¤ÎÆü»º¡¦¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Ï¡¢2025Ç¯1·î10Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡ÖNEO SKYLINE¡Ê¥Í¥ª¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡Ö¥±¥ó¥á¥ê¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Æü»º¡¦¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Ç¤ÏËèÇ¯Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢¼ÖÂÎ·Ï²ÝÄø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¼ø¶È¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤òÀ½ºî¤·ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¸½Âå¤Î¥±¥ó¥á¥ê¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê42Ëç¡Ë
¡¡º£²óÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Í¥ª¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤â¡¢Æü»ºµþÅÔ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡Ê°Ê²¼¡¢µþÅÔ¹»¡Ë¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Ê 4Ç¯À¸¤¬¡¢6¤«·î´Ö¤ÎÀ½ºî´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ï2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¥¯¡¼¥Ú¡×¡Ê11ÂåÌÜ¡¦V35·¿¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¸½Âå¤Î¥±¥ó¥á¥ê¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¥«¥¹¥¿¥à¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥±¥ó¥á¥ê¡É¤È¤Ï1972Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿4ÂåÌÜ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡ÊC110·¿¡Ë¤Î°¦¾Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤éÂç¤¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅö»þ¤ÎCM¤Ç¡Ö¥±¥ó¤È¥á¥ê¡¼¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î¤â¤È¡¢¼ã¤¤ÃË½÷¤Î¥Ç¡¼¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¹ð¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤È¤³¤íÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¸å¥±¥ó¥á¥ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥ª¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥±¥ó¥á¥ê¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ë¥±¥ó¥á¥ê¤Îº²¤ò½É¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Î¡ÖNEO¡×¤Ï¡¢30Âå¡Á50Âå¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯Âå¤Ë¸þ¤±¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢¡ÈN¡É¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤µ¡ÊNostalgia¡Ë¡×¡¢¡ÈE¡É¤Ï¡ÖÌ´Ãæ¡ÊEnthrall¡Ë¡×¡¢¡ÈO¡É¤Ï¡Ö»Â¿·¤µ¤ÈÆÈÁÏÀ¡ÊOriginality¡Ë¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢NEO SKYLINE¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¥±¥ó¥á¥ê¤ÎÉôÉÊ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢¥±¥ó¥á¥ê¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃµµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥±¥ó¥á¥ê¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÊª¤Î¥±¥ó¥á¥ê¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡È¼¡À¤Âå´¶¡É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«ÊÌ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÂåÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ä¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡ÊÆâÉô¡Ë¥Ñ¥Í¥ë¤ÏV35·¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Î¤ß¤ò¼«ºî¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤Î´ÝÌÜ2Åô¤Ç¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¥Ù¥¼¥ë¤Ï³ØÀ¸¤¬¼«¤éCAD¤òÁàºî¤·Àß·×¡¢¤½¤Î¸å3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç°õºþ¤·¤ÆÀ®·Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸½Âå¤é¤·¤¤¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¡È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¥é¥¤¥ó¡É¤Ï¡¢V35·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¿·¤·¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º¸±¦¤Ç¥é¥¤¥ó¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä³ÑÅÙ¤Ê¤É¤¬°ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ìÏ«¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡ÖSkyline¡×¤È¡ÖGT¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖSkyline¡×¤Ï¥±¥ó¥á¥ê¤Î¤â¤Î¡¢¡ÖGT¡×¤Ï¸½¹ÔV37·¿¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖNISMO¡×¤ÎÀÖ¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥Ö¥ë¡¼¤ËÅÉÁõ¤·¤ÆÁõÃå¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¡ÖNEO¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢R34·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¹âÀÇ½¡¦´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖNEO¥¹¥È¥ì¡¼¥È6¡×¤«¤éÎ®ÍÑ¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³°Áõ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÏÎòÂå¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤«¤é¼è¤é¤ì¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤âÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥±¥ó¥á¥ê¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥±¥ó¥á¥ê¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯ÍÑ¤Ë»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÝÌÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸½ÂåÎ®¤Ë²ò¼á¤·¡¢LED¤ÎÅôÂÎ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¹Í¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥È¥â¥¢¥¥Ö¥ë¡¼¡×¤òºÎÍÑ¡£¥±¥ó¥á¥ê¤Î¥«¥¿¥í¥°¥«¥é¡¼¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤ò²Ã¤¨¡¢²û¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¿·¤·¤µ¤òÉ½¸½¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥È¥â¥¢¥¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¿§¤ò¹Í¤¨¤¿³ØÀ¸¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î40¡¦50Âå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡¢¹âµé´¶¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤òÉ½¸½¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ì¥¶¡¼ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Í¥ª¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¼ç¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤«¤ÄÅö»þ¥±¥ó¥á¥ê¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿40¡¦50Âå¤ÎÍè¾ì¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£