現地時間の2025年1月6日、Samsungが独自のAI PCである「Galaxy Book5 Pro」と「Galaxy Book5 360」を発表しました。Samsung Diversifies AI PC Lineup With New Galaxy Book5 Pro and Galaxy Book5 360 - Samsung Global Newsroomhttps://news.samsung.com/global/samsung-diversifies-ai-pc-lineup-with-new-galaxy-book5-pro-and-galaxy-book5-360

Introducing Galaxy Book5 Pro | Samsung - YouTube「Galaxy Book5 Pro」と「Galaxy Book5 360」の特徴をまとめた動画が以下です。Unboxing Galaxy Book5 Pro | Book5 Pro 360 | Samsung - YouTube「Galaxy Book5 360」Galaxy Book5 360の内容物は、本体以外にコンパクトチャージャー、USB-C to Cケーブル、クイックスタートガイド、Sペン。本体は非常に薄く、わずか12.8mm。本体重量は1.69kg。ディスプレイサイズは16インチのみ。本体カラ―はシルバーとグレイの2色展開。ディスプレイが360度回転可能で、さまざまな利用方法を実現します。Sペンでディスプレイに直接手書きすることも可能。「Galaxy Book5 Pro」内容物はGalaxy Book5 360とほぼ同じですが、Sペンがありません。ディスプレイサイズは16インチと14インチ。本体重量は14インチモデルが1.23kg、16インチモデルが1.56kg。薄さは14インチモデルが11.6mm、16インチモデルが12.5mm。本体カラーはグレーとシルバーの2色。Galaxy Book5 ProとGalaxy Book5 360は、どちらもキーボードに「Copilotキー」を備えています。そのためWindowsのAI機能を手軽に利用できるというわけ。心臓部にはIntel Core Ultra プロセッサー(シリーズ2)を搭載。搭載NPUのパフォーマンスは最大47TOPS。Galaxy Book5 ProはAMOLED 2Xディスプレイ搭載で、解像度はWQXGA+(2880×1800ピクセル)、輝度は最大500ニト(標準400ニトでHDRコンテンツのみ500ニト)、可変リフレッシュレート対応で48〜120Hzに対応しています。Galaxy Book5 360はAMOLEDディスプレイ搭載で、解像度はフルHD(1920×1080ピクセル)、最大輝度は500ニト、リフレッシュレートは60Hzに対応。反射防止カバーガラスを採用。全てのモデルがタッチ操作に対応。左側面にはHDMI 2.1ポート、Thunderbolt 4対応ポート×2右側面にはmicroSDカードスロット、USB-A 3.2ポート、3.5mmイヤホンジャックがあります。Galaxy Book5 360は68.1Wh、Galaxy Book5 Proの16インチモデルが76.1Wh、14インチモデルが63.1Whのバッテリーを搭載。Galaxy Book5 Proの16インチモデルは最大25時間の連続稼働が可能です。全てのモデルがWi-Fi 7に対応。Galaxy Book5 Proは4スピーカーシステムを採用しており、最大5Wの大型ウーファー2基と2つのツイーターを搭載しています。前モデルであるGalaxy Book4 Proに搭載されていたウーファーのサイズは18mmでしたが、Galaxy Book5 Proは2倍の38mmウーファーを搭載しており、これまでよりも深い低音を響かせることが可能です。なお、Galaxy Book5 ProおよびGalaxy Book5 360は、2025年2月からカナダ、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカを含む一部の市場で販売予定です。Galaxy Bookシリーズで使えるAI機能「AI Select」でどんなことができるのかは、以下の動画を見ればわかります。画像に写り込んだ物を画像検索したり、画像に写り込んだテキスト部分を選択してそのまま検索したり、QRコードを囲ってリンク先へ飛んだりと、AIを用いることでこれまで以上に感覚的に検索が可能です。How to use AI Select on Galaxy Book | Samsung - YouTube