2024年〜2025年の年末年始に向けて縁起物モチーフのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)が数多くリリースされる。来年の干支である巳、人気の招き猫、達磨 ペコちゃんというめでたい顔ぶれだ。メディコム・トイ スカイツリータウン・東京ソラマチ店での限定発売。達磨 ペコちゃんのみ不二家公式ネットショップ「ファミリータウン」とメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店での発売となる。

BE@RBRICK(ベアブリック)はメディコム・トイが展開するクマ型ブロックタイプフィギュア。2001年に「デジタルなイメージのテディベア」という発想で、先行するブロックタイプフィギュアKUBRICK(キューブリック)から派生して誕生した。基本的には追加パーツなし、造型変更なし、プリントのみでデザインを表現する(一部例外あり)。オリジナルデザインはもちろん、既存キャラクターや実在人物、アーティストやアート作品、ファッション系その他各企業などとコラボしたベアブリックが作られ、世界中で人気となった。全高約7センチの100%、約28センチの400%、約70センチの1000%が通常ラインとなっている。メディコム・トイの直営店の1つ、メディコム・トイ スカイツリータウン・東京ソラマチ店では、招き猫、達磨、歌舞伎、はっぴなど、日本古来の事物をモチーフにした「和のベアブリック」を店舗限定で展開している。また「招き猫 ペコちゃん」など、さらに他のキャラクターや企業とコラボしたアイテムは、ソラマチ店以外でも展開される場合がある。今回は来年の干支をモチーフにした「BE@RBRICK 干支 巳 100%」を筆頭に、招き猫3種、達磨 ペコちゃん1種とめでたいアイテムの情報がまとめて解禁された。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 干支 巳 100%和のベアブリック、干支シリーズの新作。「巳」をモチーフに縁起の良い白蛇をデザイン。腕はクリア成型で、手足のないヘビのイメージを再現している。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK CRYSTAL DECORATE 招き猫 招福 金 400%クリスタルガラスデコレーションの専門企業LIGHTS STYLE社がデコレーションした金色の招き猫ベアブリック。1品ずつ手作業でデコレーションした究極の一品。 BE@RBRICK 招き猫 小判 千万両 黒メッキ 100% & 400%(左2点)、1000%(右)黒メッキ仕様の招き猫ベアブリック。ボディはクリア成型で、金メッキ塗装の小判がギッチリと詰められている。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK Lucky Cat Jackpot 400%招き猫とスロットマシンのダブルモチーフのベアブリック。メッキ仕様で、左手はスロットのレバーをイメージした銀色になっている。なお、実際のスロットマシンとしての機能はない。(C) FUJIYABE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 達磨 ペコちゃん 金メッキ 100% & 400%不二家のペコちゃんと和のベアブリック達磨のコラボベアブリック。縁起物のベアブリックをお手元に、新たな2025年を迎えていただきたい。ベアブリックはオリジナルデザインのものに加え、様々なキャラクターや作品、アーティストやアート作品、企業などとコラボしたアイテムも展開している。ここではその新作情報をお届けしよう。今回はキャラクター関連が多めになっている。BEETLEJUICE BEETLEJUICE and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)(C)CAPCOM (C) Cygames, Inc. (C) mui (C) OFFICE SHIBACHAN(C) Peyo - 2024 - Lic. I.M.P.S. (Brussels) - www.smurf.com(C)2024 Hasbro.THE BOYS TM (C) 2024 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.THE ELECTRIC STATE TM/(C) Netflix. (C)「勇気爆発バーンブレイバーン」製作委員会 (C) YOSHIMOTO KOGYOBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.BE@RBRICK SERIES 49ベアブリックのシリーズ第49弾。どれが出るかお楽しみのブラインド仕様で、混入率も異なる。今回は『勇気爆発バーンブレイバーン』のブレイバーン、スマーフ、『ウマ娘 プリティーダービー』のゴールドシップなどがラインナップされている。(C) 永井豪/ダイナミック企画BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 鋼鉄ジーグ メッキVer. 100% & 400%1975年のロボット漫画『鋼鉄ジーグ』の主役ロボ・ジーグがメッキ仕様のベアブリックになった。(C) 藤子(A)・シンエイ・中央公論新社BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 喪黒福造 100% & 400藤子不二雄(A)(※○の中に「A」が正しい表記)の漫画を原作とするアニメ『笑ゥせぇるすまん』(1989年)の主人公・喪黒福造がベアブリックになって登場。(C) 臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADKBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK ワニ山さんしんちゃん 100% & 400%(左2点)、1000%(右)アニメ『クレヨンしんちゃん』の主人公・野原しんのすけが劇中のお菓子「チョコビ」のキャラ・ワニ山さんのコスプレをした状態をベアブリックで再現。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC BE@RBRICK SNOOPY COSTUME Ver. 400%(左)、1000%(右)コミック『ピーナッツ』のスヌーピーを着ぐるみコスチューム仕様のベアブリックで再現。(C) 2024 MARVELBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK IRON MAN MARK 45 100% & 400%(左2点)、1000%(右)マーベルコミックスを原作とする実写映画シリーズ「マーベル・シネマティック・ユニバース」の「インフィニティ・サーガ」期の作品で活躍したヒーロー、アイアンマン マーク45をベアブリック化。Minions Franchise (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK YOUNG GRU 400%映画『ミニオンズ』シリーズに登場するミニオンたちのボス・怪盗グルーの若き日の姿をベアブリックで再現。Terminator 2: Judgment Day, T2,THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved.(C) 2024 STUDIOCANAL S.A.S. (R) All Rights Reserved. BE@RBRICK ENDOSKELETON (T2 Ver.) 400%映画『ターミネーター2』に登場したサイボーグ・ターミネーターの内骨格であるエンドスケルトンをメッキ仕様でベアブリック化。(C) DisneyBE@RBRICK SANTA JACK & OOGIE BOOGIE 2PCS SET映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の主人公ジャック・スケリントンがサンタクロースに扮した姿と、悪役ウギー・ブギーのベアブリックの2体セット。(C) DisneyBE@RBRICK SANTA JACK 400%BE@RBRICK OOGIE BOOGIE 400%『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のサンタジャックとウギー・ブギーのベアブリック。こちらはセットではなく、それぞれ別売りなのでご注意を。(C) CAPCOM CO., LTD.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK LUKE 400%人気格闘ゲーム『ストリートファイター6』のルークをベアブリックで再現。次のページにもアイテムあり!(C) SANKI PROMOTIONBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK KEN MATSUDAIRA マツケンサンバ 100%俳優・松平健がマツケンサンバの姿でBE@RBRICKになった。総合エンタメグッズ・ショップ〜ツリービレッジ〜各店舗、ツリービレッジ公式オンラインショップで数量限定販売予定、なくなり次第終了。(C) 2024 NBA Properties, Inc. All rights reserved.(C) 2024 The Upper Deck Company. All rights reserved. BE@RBRICK Michael Jordan 1991 WORLD CHAMPION 100% & 400%(左2点)、1000%(右)伝説的バスケットボール選手マイケル・ジョーダンの、1991年NBA優勝(シカゴ・ブルズに所属)時のユニフォームをモチーフにしたベアブリック。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店で数量限定発売予定、なくなり次第終了。(C) Image Bank, Museo del Prado, 2024. Under license Universal Music Spain S.L.U. All rights reserved.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK The Garden of Earthly Delights Triptych 400%ヒエロニムス・ボスの名画「快楽の園(The Garden of Earthly Delights Triptych)」を全身にプリントしたベアブリック。左足後部には、同画が収蔵されているスペイン・マドリードのプラド美術館のロゴが記されている。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店で数量限定発売予定、なくなり次第終了。 BE@RBRICK AUDIO RAINBOW 400% Portable Bluetooth(R) Speaker 400%ベアブリック400%サイズのポータブルスピーカーの新色。開発には2万時間以上に及ぶ期間を要したアイテム。Bluetooth(R) 5搭載。周波数範囲90ヘルツ〜2万ヘルツ(-6デシベル)。Rinaro独自開発の「QUAD'360(TM)」全方位オーディオテクノロジーを採用。5ボルト・2アンペアのUSB-C充電ケーブル付属。充電式バッテリーは交換可能。1.5時間充電で連続6時間再生。音量やサウンドトラックを手首のローテーションでコントロール可能。重さ870グラム。メディコム・トイ直営各店舗で数量限定発売予定、なくなり次第終了。(C)NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved. 1993/2024BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK BABY MILO(R) COSTUME Ver. 400%(左)、1000%(右)ファッションブランドA BATHING APE(R)〔ア・ベイシング・エイプ(R)〕のキャラクター・マイロが着ぐるみコスチューム仕様のベアブリックになって登場。BE All rights reserved.MY FIRST BE@RBRICK B@BY BLACK & WHITE Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)ボディ内部にビーズが入ったタイプのベアブリックの新色。表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAで数量限定販売予定、なくなり次第終了。今回、あなたのお気に入りのベアブリックはあっただろうか? それぞれ販売店舗・条件が異なっており、事前受注を受け付けるものもあるので、購入希望の方はよくご確認を。※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。