「ゲームへの貢献」をテーマにインディーゲーム情報を発信し、これまで累計2750タイトル以上を紹介、全世界で累計1億を超える視聴回数を獲得してきたライブ配信番組「INDIE Live Expo」。2024年12月7日(土)に配信する最新回「INDIE Live Expo 2024.12.7」について、注目タイトルを含む番組情報と当日発表されるアワードのノミネート作品が発表されました。

日本語・中国語・英語・韓国語で全世界同時放送を行う同番組。発売済み、未発売を問わずさまざまなコーナーで100本を超えるタイトルの紹介を予定しています。注目タイトルとして、下記8タイトルの登場が発表されました。

「ゆんゆん電波シンドローム」

「オールインアビス イカサマサバキ」

「ブレードキメラ」

「けものティータイム」

「ほらふき山の魔理沙」

「ノロイカゴ ゲゲゲの夜」

「大悪役令嬢 ストラテジーオブリリィ」

「ソフィアは嘘と引き換えに」

今回は1セクション約1時間、全3セクションにわたってゲームを紹介します。

・INDIE Waves

プラットフォームを問わず、世界中のインディーゲームを15秒の映像とともに紹介します。

・INDIE Spotlight

INDIE Live Expo実行委員会から注目のインディーゲームの情報を紹介します。世界初公開情報や、パブリッシャーのタイトルを一気に紹介する「パブリッシャーセレクション」など、様々なタイトルを紹介予定。

・INDIE Live Expo Awards 2024

多様な視点から、2024年の優れたインディーゲームを表彰します。

2024年の優れたインディーゲームを表彰するアワード「INDIE Live Expo Awards 2024」。今回から各国の有識者により構成される審査団を設け、選考にかかわるプロセスを一貫して行うことが発表されています。

■審査員

斉藤大地:INDIE Live Expo 編集長/株式会社ワイソーシリアス代表取締役社長

Bae Sang Hyun:Writer, director, producer. Founder and CEO of Vittgen Inc.

Simon Zhu:Founder:China indie Game Alliance (CiGA)・WePlay Expo