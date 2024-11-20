ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¡Ö¥¢¥éー¥â¡×¡¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÂè4²óÃêÁªÈÎÇä¤ò³«»Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤ÎÆþ¼ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
ÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡§11·î20Æü～12·î2Æü11»þ¤Þ¤Ç
ÅöÍî·ë²Ì¤´Ï¢ÍíÆü¡§12·î4Æü¸á¸å°Ê¹ß¤ÎÍ½Äê
ÅöÁª¼Ô¹ØÆþ´ü´Ö¡§12·î4Æü～12·î9Æü11»þ¤Þ¤Ç
¤ªÆÏ¤±Í½ÄêÆü¡§12·î21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÆÏ¤±
¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥í¥Ã¥¯ Alarmo¡×
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤ÆÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥í¥Ã¥¯ Alarmo¡Ê¥¢¥éー¥â¡Ë¡×¤ÎÂè4²óÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÃêÁª¿½¹þ´ü´Ö¤ÏËÜÆü11·î20Æü¤è¤ê12·î2Æü11»þ¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖNintendo Switch Online¡×²ÃÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÃêÁª¼õÉÕ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Âè4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÃêÁª¤Î¤ªÆÏ¤±Í½ÄêÆü¤Ï12·î21Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤ËËÜ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¢¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¤Î¥Úー¥¸
ÃêÁª¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥í¥Ã¥¯ Alarmo¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÂè4²óÃêÁªÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£- Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò (@Nintendo) November 20, 2024
ÂÐ¾Ý¤ÏNintendo Switch Online²ÃÆþ¼Ô¤ÎÊý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¢ÃêÁª¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£https://t.co/ZVoy8PQWIU
¤Ê¤ª¡¢±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï12·î2Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°11:00¡Ä
(C)Nintendo