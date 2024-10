【「ドルアーガの塔」40周年記念公式記録全集】受注期間:10月25日~2025年1月10日23時59分までお届け時期:2025年3月中旬より順次発送予定価格;27,500円

バンダイナムコエンターテインメントは、1984年にアーケードで稼働開始したアクションRPG「ドルアーガの塔」40周年施策として「『ドルアーガの塔』40周年記念公式記録全集」を10月25日より予約受付を開始した。受注期間は2025年1月10日23時59分まで。発送は2025年3月中旬からを予定し、価格は27,500円。

本商品は「ドルアーガの塔」シリーズ関連タイトルの開発資料、画稿類、サウンドトラック、イベントでの開発者コメントをまとめた記録全集。カラーイラストはもちろん、ラフスケッチやデザイン案など、現存画稿を網羅し、シリーズ初となる「バビロニアン・キャッスル・サーガ」4タイトルのオリジナルサウンドトラック加えてデータアーカイブしている「ドルアーガの迷宮」を初サントラ化。そして、AC「ドルアーガの塔」の復刻インストカードを同梱。

書籍は全4冊で合計1,200ページ超の大ボリュームとなっている。

□「『ドルアーガの塔』40周年記念公式記録全集」

収録内容

書籍4冊 合計:1,200ページ超

・ゲーム企画書 約300ページ

・イラスト類 約800ページ

・開発者トークイベント記録 約100ページ(2014年11月29日「四神降臨祭」)

オリジナルサウンドトラックCD1枚

「ドルアーガの塔」(アーケード)「イシターの復活」(アーケード)

「カイの冒険」(ファミリーコンピュータ)「ザ ブルークリスタルロッド」(スーパーファミコン)

+「ドルアーガの迷宮」(フィーチャーフォン)

復刻インストカード ドルアーガの塔(2枚)※オリジナルシールは付属しません。

サイズ

三方背BOX H310×W220×D96mm 約4600g

THE TOWER OF DRUAGA(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.