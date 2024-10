PC版「Marvel’s Spider-Man 2」がSteamとEpic Games Storeにて2025年1月31日に発売決定

【Marvel’s Spider-Man 2(PC版)】2025年1月31日 発売予定価格:未定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PC版「Marvel’s Spider-Man 2」をSteamとEpic Games Storeにて2025年1月31日に発売することを発表した。価格は未定。

本作は二人のスパイダーマン、ピーター・パーカーとマイルズ・モラレスが登場する「Marvel’s Spider-Man」シリーズ第2作。スイング、ジャンプ、そして新たな移動方法ウェブ・ウィングを駆使して、ニューヨークの街を飛び回る「スパイダーマン」らしいアクションが楽しめる。そして、強敵のヴェノムやクレイブン・ザ・ハンターなどのヴィランも登場する。

PC版「Marvel’s Spider-Man 2」では、スタンダードエディションとデジタルデラックスエディションの二つのエディションが展開。

(C) 2024 MARVEL

(C)2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Insomniac Games, Inc