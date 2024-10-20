Ä¹À¥ÃÒÌé¤¬À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤óÄÉÅé¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¸µTOKIO¤ÎÄ¹À¥ÃÒÌé¡Ê45ºÐ¡Ë¤¬10·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯76¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹À¥¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö#É½¸½¼Ô #À¾ÅÄÉÒ¹Ô #°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹ #¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ #°Ê¾å¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
Ä¹À¥¤ÈÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢µÜÆ£´±¶åÏºµÓËÜ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡õ¥É¥é¥´¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2005Ç¯¡Ë¡¢¡Ö²¶¤Î²È¤ÎÏÃ¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2021Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹À¥¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö#É½¸½¼Ô #À¾ÅÄÉÒ¹Ô #°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹ #¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ #°Ê¾å¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
Ä¹À¥¤ÈÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢µÜÆ£´±¶åÏºµÓËÜ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡õ¥É¥é¥´¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2005Ç¯¡Ë¡¢¡Ö²¶¤Î²È¤ÎÏÃ¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2021Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£