しゃぶしゃぶ温野菜にて、2024年10月2日より「極み鴨しゃぶ」を提供!

甘さ際立つ九条ねぎを使った「旬のねぎ盛り」や6種のきのこで味わう、少し贅沢なしゃぶしゃぶになっています。

しゃぶしゃぶ温野菜「極み鴨しゃぶ」

商品名:九条ねぎと味わう極み鴨しゃぶ食べ放題コース

価格:4,378円(税込)

販売期間:2024年10月2日(水)〜2024年12月22日(日)※販売期間は予告なく変更になる場合があります

メニュー:鴨しゃぶ初代極みだしともう1種のだし、鴨しゃぶやたんしゃぶなど13種の肉、こだわりの野菜と旬野菜、おつまみなど60種以上が食べ放題

※鴨しゃぶは合鴨を使用しています

10年以上販売し、長年愛されているしゃぶしゃぶ温野菜の秋の定番「鴨しゃぶ」

2024年は、鴨肉と相性が良い九条ねぎと酒落ねぎの「旬のねぎ盛り」を合わせることができます。

だしは、職人手仕込みの本枯節を使用した初代極みだし。

鴨に合うように開発された、芳醇な香りと上品な甘みがある味わいで、鴨しゃぶではおなじみのだしです。

鴨肉は脂の融点が低いため、口当たりがまろやかでしっとりとした食感を楽しめます。

おすすめの食べ方は、九条ねぎと洒落ねぎの両方を味わえる「旬のねぎ盛り」を、鴨で巻いて食べる巻きしゃぶ。

やさしい甘みとシャキッとした食感が、鴨しゃぶとの相性抜群です。

また、鴨しゃぶに合う薬味の「柚子胡椒」も登場。

ピリッとした辛みと柚子の爽やかな香りが、鴨しゃぶの旨みを引き立てます。

鴨しゃぶと一緒に味わう旬のきのこ

<期間限定>

極み白舞茸:肉厚で舞茸の香りと食感を存分に感じられます

<グランドメニュー>

肉厚椎茸:通常の椎茸より一回り大きく、ジューシー

味えのき:軸が太く、シャキシャキとした食感

ぶなしめじ:100日以上かけてじっくり育てるため、香りと旨みが豊か

白ひらたけ:クセやえぐみがなく、ふわっとした食感

完熟舞茸:香り豊かでシャキッとした食感

しゃぶしゃぶ温野菜では、期間中全6種のきのこを楽しめます。

しゃぶしゃぶ温野菜のきのこは全て国産のおが粉で育てられているため、香りが良く凝縮した旨みが堪能できます。

鴨しゃぶと一緒に楽しむ逸品

巻きしゃぶや旬のきのこを楽しんだ後は、「湯葉とちりめんの混ぜごはん」がおすすめです。

3種の魚介だしに、食材の甘みを引き立てる極み自醤油を合わせだ”極みだし”を使用した、ちりめんの食感と魚介の香りが楽しめる逸品です。

締めは、鴨しゃぶの旨みが溶け出しただしで、「乱切りそば」を使った鴨そばで。

温めたおそばに鴨肉やねぎを乗せて出来上がりです。

デザートには「しっとり蜜おさつと安納芋アイス」がラインナップ。

ホクホクなさつまいもと、ひんやりとした安納芋アイスの濃厚な甘さが、秋らしいデザートです。

しゃぶしゃぶ温野菜 秋の極み鴨しゃぶしゃぶ新商品発表会

開催日:2024年10月1日

「秋の極み鴨しゃぶしゃぶ」の発売にともない、新商品発表会を開催!

イベントには新CMにも登場する松本若菜さん、

そして3時のヒロインのゆめっちさん、

福田麻貴さん、

かなでさんが登壇。

一足先に「秋の極み鴨しゃぶしゃぶ」を実食されました!

4人で実際にしゃぶしゃぶをいただきながらトークを実施。

本当に店内にいるような和気藹々とした雰囲気で盛り上がりました☆

6種のきのこで味わう、少し贅沢なしゃぶしゃぶに!

しゃぶしゃぶ温野菜「極み鴨しゃぶ」は2024年10月2日より期間限定で登場です。

