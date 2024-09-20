¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¡¢¡È¿©¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡ÉÁ´¤¯¤Ê¤·¡ÖÌ£¤¬Ç»¤¯¤ÆÃã¿§¤±¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Î¸þ°æ·Å¡Ê38ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥ï¥¯¥é¤»¤¤¤ä·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌ£¤¬Ç»¤¯¤ÆÃã¿§¤±¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢Æ±À³¥«¥Ã¥×¥ë¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÂçÄ´ºº¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Ã¥×¥ëÆâ¤Î¡È¤¹¤ì°ã¤¤¡É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤È¤Î¿©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿46¿ÍÃæ8¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡È¿©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¡É¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡© ¥×¥í¡×¤ÈÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤ËÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¸þ°æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¡Ä¤É¤Ã¤Á¤¬¡ÊÎÁÍý¡Ëºî¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó²¶¤ÏÎÁÍýÁ´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¡Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡É¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£·ë¶É¡¢²¶¤¤¤Þ°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë»þ¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤«¤ÇºÑ¤Þ¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ê¤ã·ù¤Ç¤·¤ç¡£¸þ°æ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ä¤½¤ê¤ã·ù¤Ç¤·¤ç¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ï¡×¤È¸ì¤ë¡£
¸þ°æ¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡¢Á´¤¯¤Ê¤¤¡£Ì£¤¬Ç»¤¯¤ÆÃã¿§¤±¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤»¤¤¤ä¤â¡¢³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¤â¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤»¤¤¤ä¤¬¡ÖÊÌ¤ËÈÕÈÓ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤È¤«¡¢Á´Á³ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤Î¡Ë¡ØU.F.O.¡Ù¤È¤«¤ÇÁ´Á³¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¸þ°æ¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¸þ°æ¤Ë¡¢¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö°Õ³°¤À¤Ê¡£¾¡¼ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤«¤é¥«¥ì¡¼ºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÄ´Ì£ÎÁ¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¡¢¡Ê²¦ÍÍ¤Î¡Ë¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤«¡×¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö²¶¤Î8³ä¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç½ÐÍè¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢Æ±À³¥«¥Ã¥×¥ë¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÂçÄ´ºº¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Ã¥×¥ëÆâ¤Î¡È¤¹¤ì°ã¤¤¡É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤È¤Î¿©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿46¿ÍÃæ8¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡È¿©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¡É¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸þ°æ¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡¢Á´¤¯¤Ê¤¤¡£Ì£¤¬Ç»¤¯¤ÆÃã¿§¤±¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤»¤¤¤ä¤â¡¢³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¤â¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤»¤¤¤ä¤¬¡ÖÊÌ¤ËÈÕÈÓ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤È¤«¡¢Á´Á³ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤Î¡Ë¡ØU.F.O.¡Ù¤È¤«¤ÇÁ´Á³¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¸þ°æ¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¸þ°æ¤Ë¡¢¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö°Õ³°¤À¤Ê¡£¾¡¼ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤«¤é¥«¥ì¡¼ºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÄ´Ì£ÎÁ¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¡¢¡Ê²¦ÍÍ¤Î¡Ë¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤«¡×¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö²¶¤Î8³ä¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç½ÐÍè¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£