ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡ß²¬ÅÄ¾À¸¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡ÙÂÐÃÌ¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ä»£±ÆÈëÏÃ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦
¡¡ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È¡ØMIU404¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤È·Ò¤¬¤ë¥·¥§¥¢ー¥É¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡¦¥àー¥Óー¤À¡£Î®ÄÌ¶È³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤ÎÁ°Ìë¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Î´ØÅì¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÇÛÁ÷¤µ¤ì¤¿ÃÊ¥Üー¥ëÈ¢¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤ÏÆüËÜÃæ¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤ëÏ¢Â³ÇúÇË»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù´ÑµÒÆ°°÷152Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ21.5²¯±ß¤òÆÍÇË¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¤Î½Ð±é¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡»ö·ï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Î´ØÅì¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¦½®ÅÏ¥¨¥ì¥ÊÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤È¡¢Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î¥Áー¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦ÍüËÜ¹¦¤ò±é¤¸¤¿²¬ÅÄ¾À¸¤Ï¡¢¡Ø°¿Í¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ä»£±ÆÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ーー¡Ø°¿Í¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡Ê°Ê²¼¡¢ËþÅç¡Ë¡§¡Ê¡Ø°¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡Ë¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö½¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é½³¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¬ÅÄ¾À¸¡Ê°Ê²¼¡¢²¬ÅÄ¡Ë¡§¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯½¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー¡Ø°¿Í¡Ù¤Ç¤Ï´Ø·¸¤Î¤æ¤¬¤ó¤ÀÃË½÷¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤Ç¤Ï»ö·ï²ò·è¤ËËÛÁö¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Î¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤È¥Áー¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²¬ÅÄ¡§ËþÅç¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ÎÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤Ï²¿¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤â¡¢²þ¤á¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËþÅç¡§¡Ø°¿Í¡Ù¤Î¼ÖÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¤¹¤´¤¯µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡ÖËÍ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©¡×¤Ã¤Æ²¬ÅÄ¤µ¤ó¤òº¤¤é¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¬ÅÄ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËþÅç¡§¼«Á³ÂÎ¤ÇÎÙ¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¡¢º®Íð¤äÇº¤ó¤À»Ñ¤â½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¶¦±é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¬¤¤¿¤é¡¢Íê¤â¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
²¬ÅÄ¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡º£²ó¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¡£Çº¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤íÇº¤ó¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬µÕ¤ËÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾ï¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÃç´Ö¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤È¡ØMIU404¡Ù¤È·Ò¤¬¤ë¥·¥§¥¢ー¥É¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡¦¥àー¥Óー¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î±Ç²è¤È¤Ï°ã¤¦Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËþÅç¡§µÓËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£´°À®ºî¤ò´Ñ¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆó½Å¡¢»°½Å¤ËÊ£»¨¤µ¤ò¤â¤ÄÌòÊÁ¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë½®ÅÏ¥¨¥ì¥Ê¤È¤¤¤¦Ìò¤ÏÈ¬½Å¤¯¤é¤¤¿ÍÊªÁü¤Ë¥ì¥¤¥äー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡Ä¡Ä»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¿¿¤ÃÇò¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î´íµ¡´¶¤ò¼«Ê¬¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡£
²¬ÅÄ¡§¥¨¥ì¥Ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËþÅç¡§¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆü¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ïÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡ÖÌÀÆü¤«¤éÍ½Äê¤â»Å»ö¤â¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¬ÅÄ¡§°ã¤¦Èá¤·¤ß¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËþÅç¡§¤Ç¤â²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÄÍ¸¶¡Ê¤¢¤æ»Ò¡Ë´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë¡¢Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Êª¸ì¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
ーー¤½¤â¤½¤âËþÅç¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËþÅç¡§²¿ÁØ¤Ë¤âÆÉ¤á¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ÎÃæ¤Ë¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤ÎÇÐÍ¥¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Âçº®Íð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦Àþ¤Î¼ÙËâ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ»ä¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ÌîÌÚ¡Ê°¡µª»Ò¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¨¡©¡¡¥¨¥ì¥Ê¤ÏËþÅç¤µ¤ó¤Ø¤ÎÅö¤Æ½ñ¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö¤Æ½ñ¤¤Î¿¿°Õ¤¬¡¢ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ーー¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËþÅç¡§¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÊª¤ËÂ¿ÌÌÀ¤Î¸«¤¨¤ë¡¢ÌÌÇò¤¤¥¨¥ì¥Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¸åÉÕ¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤â¼ò¸þ¡ÊË§¡Ë¤µ¤ó¤âÂçÁÒ¡Ê¹§Æó¡Ë¤µ¤ó¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÇØ¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼þ¤ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Æ¡£°ìÈÖ¾®¤µ¤Ê¥¨¥ì¥Ê¤¬°ÒÀª¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ーー°ìÊý¤Î¹¦¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë²¿¤«Î¢¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¡§ºÇ¶á¤½¤¦¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ËþÅç¡§¤¤¤ä¡¢ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤À¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
²¬ÅÄ¡§¤Ï¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¹¦¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°Õ³°¤ÈÌµÌ£Ìµ½¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¥¨¥ì¥Ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÇ®¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹¦¤Ï±é¤¸¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£1Æü¤Ë»£¤ëÎÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Ôー¥É¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»þ·ÏÎó¤òÀ°Íý¤·¤¿¤êÃÄ·ë¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ーー¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤È¡ØMIU404¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ÏÆ±¤¸¥·ー¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
²¬ÅÄ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Â¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËþÅç¡§¤¨¡¢Ã¯¤È¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©
²¬ÅÄ¡§ËÍ¤ÏÃ¯¤È¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ËþÅç¡§¤¢¡¢¾¾½ÅË¤µ¤ó¤ÈÎµÀ±ÎÃ¤¯¤ó¤ÏÆ±¤¸»ÙÅÙÉô²°¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥í¥±¥»¥Ã¥È¤ÎÎÙ¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤ÎUDI¥é¥Ü¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¡ØMIU404¡Ù¥Áー¥à¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿¤ê¡£
ーー¡Ö¥·¥§¥¢ー¥É¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¥¨¥ì¥Ê¤ä¹¦¤Ë²ñ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
ËþÅç¡§¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¹¦¤ÎÏÃ¤ò¹¤²¤ë¤È¤«¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
²¬ÅÄ¡§¤¤¤ä¡¢¹¦¤Ï¹¤²¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËþÅç¡§¤¢¤È¤Ï¡Ä¡ÄÌÓÍø¡ÊÂçÁÒ¹ÍÆó¡Ë¤ÈÅì³¤ÎÓ¡Ê»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¡Ë¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤È¤«¡©
²¬ÅÄ¡§¤Ï¤Ï¤Ï¡ª
ーーºÇ¸å¤Ë¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¤³¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¬ÅÄ¡§¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤â¡ØMIU404¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌîÌÚ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¯Êª¸ì¤Ï¡È¥¨¥ó¥¿¥á¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²¿¤«ËÍ¤¿¤Á¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¬ÀøºßÅª¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤Ç¤ÏÊªÎ®¤¬¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Äó¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¼«¤é¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËþÅç¡§1¿Í¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤ËÀ¤³¦¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦Âª¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Ï±¦¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¿1¿Í¤Ïº¸¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î´¶¾ð¤Ã¤Æ¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Çºî¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¥¼¥í¤ËÅù¤·¤¤¡£»£±ÆÃæ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢³Î¼Â¤Ë¿Í¤ÎÃÈ¤«¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËèÆüÄ«µ¯¤¤Æ¡Öº£Æü¤âÀ¸¤¤Æ¤ë¡×¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¹¦¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¡§¤¨¤§!?¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇµÞ¤Ë¡©
ËþÅç¡§¤À¤Ã¤Æ¤Í¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¬ÅÄ¡§¤¤¤ä¡¢ÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡ËþÅç¤µ¤ó¤¬ÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËþÅç¡§¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤È¡¢Â¾¤Î¿Í¤«¤é¸«¤¿¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤â¹¦¤È·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡È´¶¾ð¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¹¦¤È¤¤¤¦Ìò¤¬¡¢À¨¤Þ¤¸¤¯²ÄÇ½À¤Î¸«¤¨¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áµÜÀîæÆ¡Ë