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PROFILE
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1999Ç¯¡¢ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¡ÖÂè40²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤ò·Ð¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤ëÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯5·î¡¢¡Ø°æ¾åºé³Ú¤Î¤ª¤Þ¤â¤ê¤´¤Ï¤ó¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡£¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¥½¥à¥ê¥¨¡×»ñ³Ê¡¢¡Ö¿©ÉÊ±ÒÀ¸ÀÕÇ¤¼Ô¡×¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¡£