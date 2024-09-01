¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¡×¥«¥Ã¥×ÌÍ2¼ï¤ò¥Þ¥Ë¥¢¤¬¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¡¥ª¥¹¥¹¥áà¤Á¤ç¤¤Â¤·á¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¶µ¤¨¤Þ¤¹
¥Þ¥Ë¥¢¤ÈÌ£¤ï¤¦¡Ö¤´ÅöÃÏ¥«¥Ã¥×ÌÍ¡×¤ÎÀ¤³¦
ÂèÉ´»Í½½²ó¡¡¼÷¤¬¤¤ä¿©ÉÊ¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¡Ö¥¹¥¬¥¥ä ¥Ô¥ê¿É¥Í¥®¥é¡¼¥á¥ó¡×
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§¥ª¥µ¡¼¥ó
¥«¥Ã¥×ÌÍ¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¥ª¥µ¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤´ÅöÃÏ¥«¥Ã¥×ÌÍ¡×Ï¢ºÜ¤ÎÂèÉ´»Í½½²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¡¢¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¡Ö¥¹¥¬¥¥ä ¥Ô¥ê¿É¥Í¥®¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¿Í¤¬°¦¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¼ê·Ú¤Ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âºÇ¶á¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤á¤·¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¡×¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ
Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤È¤âÂçºå¤È¤â°ã¤¦ÆÈ¼«¤Î¿©Ê¸²½¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤·¤á¤ó¤äÌ£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¡¢¼ê±©ÀèÅâÍÈ¤²¡¢¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡¢Å´ÈÄ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°¤á¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ¾ÊªÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¾Úµò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤â¡¢¸Å¤¯¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¤á¤·¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤Ëµû²ð¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡ÖÏÂÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¡×¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢²¿½½Ç¯¤âÂ³¤¯ÄêÈÖ¤ÎÌ£¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤Ï¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¤È¤ßÅÄ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÚ¹üµû²ð¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¡×¤ÎÏÂÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°ÈÇµû²ðÆÚ¹ü¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¡×¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¤âÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¡×¤Î·ÏÎó²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¼÷¤¬¤¤ä¿©ÉÊ¤¬À½Â¤ÈÎÇä¡£
¼÷¤¬¤¤ä¿©ÉÊ¤ÏÂ¾¤Ë¡ÖÌ£Á¹¼Ñ¹þ¤¦¤É¤ó¡×¤ä¡Ö¿É¿Éµû¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¬¥¥ä ¥Ô¥ê¿É¥Í¥®¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ªÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤È¤·¤Æ¤â²¿Ç¯¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¡Ö¥¹¥¬¥¥ä ¥Ô¥ê¿É¥Í¥®¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÄêÈÖ¤ÎÌ£¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¡Ö¥¹¥¬¥¥ä ¥Ô¥ê¿É¥Í¥®¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÎÆâÍÆÊª
¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¡Ö¥¹¥¬¥¥ä ¥Ô¥ê¿É¥Í¥®¥é¡¼¥á¥ó¡×¤É¤Á¤é¤âÊÌÅºÂÞ¤Ï3¤Ä¡£
¡Ö±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¡×¤È¡Ö¤«¤ä¤¯¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤â¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÂÞ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤ÏÁ°¼Ô¤¬¡Ö¸åÆþ¤ì¤Í¤®Æþ¤«¤¯¤·Ì£¡×¡¢¸å¼Ô¤¬¡Ö¸åÆþ¤ì¤«¤ä¤¯Æþ¥¹¡¼¥×¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤«¤¯¤·Ì£¡×¤È¡Ö¥¹¡¼¥×¡×¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤È¤âÅòÌá¤·Á°¤Ë¤¤¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤«¤ä¤¯¡×1ÂÞ¤Î¤ß¡£
¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤È¥á¥ó¥Þ¡¢¡Ö¥Ô¥ê¿É¥Í¥®¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Î¤ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÍ¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òºÆ¸½¡ª¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¡£
¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¡×¤Î´ðËÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÌ¾¸Å²°¤ÎÂçÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÈæ³ÓÅªÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ªÅ¹¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÊª²Á¾å¾º¤Î¤´»þÀª¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê°Â²Á¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÄê²Á295±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î²Á³ÊÀßÄê¤À¤È¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¹¡¼¥×¤Ï¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Ã¤¿¤êÇ»¸üÆÚ¹ü¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤êµû²ð¤ÎÉ÷Ì£¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÏÂÉ÷Ì£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Ç¤¹¡£
µû²ðÉ÷Ì£¤ÇÎØ³Ô¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¥¹¥¬¥¥ä¸ø¼°¤ÎºÆ¸½¾¦ÉÊ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎºÆ¸½À¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¡¢¤ªÅ¹¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÂ½¿§¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤¯¤·Ì£¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
ÌÍ¤ÏÃæÂÀ¤Ç´Ë¤ä¤«¤Ë½Ì¤ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¡£
¤ªÅ¹¤ÎÌÍ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌÍÌ©ÅÙ¤¬Â¿¾¯Äã¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î·Á¾õ¤ä¥½¥Õ¥È¤Ê¿©´¶¤Ï¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤í¤ß¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¹¡¼¥×¤È¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£
ÌÍ¤È¥¹¡¼¥×¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñ¤Ï¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¥á¥ó¥Þ¡¢¥Í¥®¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÈÆ±¤¸¡£
¤ªÅ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤â¶ñ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ï¤µ¤é¤ËÉÊ¼Á¤äÎÌ¤Ç¸«Îô¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÌÅºÂÞ¤Î¡Ö¥Í¥®Æþ¤«¤¯¤·Ì£¡×¤Î¡Ö¤«¤¯¤·Ì£¡×¤ÎÀµÂÎ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀµÂÎ¤ÏµûÊ´¤Ç¤¹¡£
ÆÚ¹ü¼çÂÎ¤Î±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¤Ë¤âµû²ðÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¤Î¤ß¤Ç½½Ê¬À®Î©¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µûÊ´¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Çµû²ðÉ÷Ì£¤¬¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î×¾ì´¶¤¬Áý¤¹¸ú²Ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Íµ¤¤Î¸ÂÄêÌ£¤òºÆ¸½¡ª¡Ö¥¹¥¬¥¥ä ¥Ô¥ê¿É¥Í¥®¥é¡¼¥á¥ó¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¬¥¥ä ¥Ô¥ê¿É¥Í¥®¥é¡¼¥á¥ó¡×¡£²áµî¤Ë¤ªÅ¹¤Ç¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Ç¤Ï»É·ã¤¬¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ......¡©
¥¹¡¼¥×¤Ï¡ÖÏÂÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¡×Ì£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥é¡¼Ìý¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¥Ô¥ê¿É¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µû²ð¤è¤ê¤â¥é¡¼Ìý¤ÎÊý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¡¼Ìý¤ÈÇ»¸üÆÚ¹ü¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥é¡¼Ìý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤À¤±¿ÉÌ£¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤è¤ê¤Ï»É·ã¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¤Ì£¤Ê¤Î¤Ç¥é¡¼Ìý¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥ê¿É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÄã»É·ã¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤¬¶ËÃ¼¤Ë¶ì¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸åÆþ¤ì¡×¤ÇÆø¤ä¤«¤Ë
ÌÍ¤ÏÃæÂÀ¤Ç½Ì¤ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤êÌÍÎÌ¤âÆ±¤¸¡£
¼çÄ¥¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¡¢¥é¡¼Ìý¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌÅº¤Î¡Ö¸åÆþ¤ì¤«¤ä¤¯Æþ¥¹¡¼¥×¡×¤Ë¤Ï¡¢ºÙÀÚ¤ê¥Í¥®¡¢¾Ç¤¬¤·¥Í¥®¡¢»åÅâ¿É»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤À¤¤¤ÖÆø¤ä¤«¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö±£¤·Ì£¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¹¡¼¥×¡×¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢µûÊ´¤ÎÂ¾¤Ëº«ÉÛ¤À¤·¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂ¿¾¯¼å¤¤µû²ð¤òº«ÉÛ¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â
¡ÖÌ¾¸Å²°¤á¤·¡×¤È¤¤¤¨¤ÐÇ»¤¤Ì£¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¡×¥«¥Ã¥×ÌÍ2ÉÊ¤Ï¤É¤Á¤é¤â¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Ç¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¤á¤·¡×¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¤äÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤Ð¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Î¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¡×¤ò¤´ÅöÃÏÌÍ¤È¤·¤ÆÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²û¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤ÏÅìµþ¤Ê¤É¤Ë¤â¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¡×¤Î¤ªÅ¹¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÂçÉôÊ¬¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Ì¾¸Å²°¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÃæÉôÃÏ¶è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤³¤Î¤´»þÀª¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤°Â¤µ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ï·è¤·¤Æ°Â²Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¡¼¥×¤ÎºÆ¸½À¤Ï¹â¤¯¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¤á¤·¡×¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç¤Ï¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¤¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ë¤ÏµûÊ´¤ò¡¢¡Ö¥Ô¥ê¿É¥Í¥®¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ë¤Ï¥é¡¼Ìý¤òÂ¤·¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤«¤éÃ¦µÑ¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤ÎÌ£¤¬½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÌ£ÊÑÄøÅÙ¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¥é¡¼ÌýÂ¤·¤Ï°õ¾Ý¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£