¡ÈTHE BLACK LABEL½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÉMEOVV¡¢3¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼SOOIN¤ò¸ø³«
THE BLACK LABEL¤ÎºÇ½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×MEOVV¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼SOOIN¡Ê¥¹¥¤¥ó¡Ë¤¬¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¡£
ºòÆü¡Ê25Æü¡Ë¡¢THE BLACK LABEL¤Ï¸ø¼°SNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢MEOVV¤Î3¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼SOOIN¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¸á¸å12»þ¤ËSOOIN¤ÎÌÜ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿Í½¹ð±ÇÁü¡ÖEYES OF MEOVV¡×¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ç¤Î¤è¤¦¤Ê´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊSOOIN¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÇ®¤¤È¿±þ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢SOOIN¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£°ìËÜ¤Î±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SOOIN¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤ò¸Ø¤ê¡¢¶¯Îõ¤ÊÂè°ì°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿SOOIN¤¬¡¢MEOVV¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
THE BLACK LABEL¤ÎÂåÉ½TEDDY¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×MEOVV¤Ï¡¢9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
ºòÆü¡Ê25Æü¡Ë¡¢THE BLACK LABEL¤Ï¸ø¼°SNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢MEOVV¤Î3¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼SOOIN¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¸á¸å12»þ¤ËSOOIN¤ÎÌÜ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿Í½¹ð±ÇÁü¡ÖEYES OF MEOVV¡×¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ç¤Î¤è¤¦¤Ê´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊSOOIN¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÇ®¤¤È¿±þ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤ò¸Ø¤ê¡¢¶¯Îõ¤ÊÂè°ì°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿SOOIN¤¬¡¢MEOVV¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
THE BLACK LABEL¤ÎÂåÉ½TEDDY¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×MEOVV¤Ï¡¢9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
EYES OF MEOVV— MEOVV (@OFFICIAL_MEOVV) August 25, 2024
⠀#MEOVV #미야오#THEBLACKLABEL #더블랙레이블 pic.twitter.com/jL7m9IuHGS