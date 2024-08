【アメリカンバトルドーム】12月 発売予定8月26日10時 予約受付開始価格:7,920円

メガハウスはプレミアムバンダイにて、「アメリカンバトルドーム」を12月に発売する。価格は7,920円。8月26日10時より予約受付を開始した。

本製品は1990年代に販売された同名製品を復刻したもの。本体色やステッカーデザインを含め、当時の仕様を再現している。中央からゼンマイ式で転がってくるボールを2つのフリッパーで弾き、相手のゴールにシュートすることで遊ぶ。サイズは組み立て時725(幅)×725(奥行き)×320(高さ)mmとなっている。

Battle Dome and associated trademarks designated by ® are trademarks of Anjar Co . LLC. (C) 1995, 2024, Licensed by Anjar Co. LLC