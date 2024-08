PENTAGON キノ、東海テレビの配信コンテンツに登場…お月見を初体験 PENTAGON キノ、東海テレビの配信コンテンツに登場…お月見を初体験

今年5月に初のソロEP「If this is love, I want a refund」を発売したPENTAGONのキノが、東海テレビのコンテンツに登場した。



日本のお月見を初体験するべく、お月見にぴったりの料理に挑戦。自身を良い旦那候補だと豪語するキノの料理の腕前はいかに。可愛らしいうさぎのカチューシャをつけて餅つきにも挑戦した。



さらに、浴衣に着替えて、お月見料理を実食。アーティスト活動からプライベートまで深掘りする初出し情報満載のトークコーナーも繰り広げられた。カッコよさの秘訣、モーニングルーティン・ナイトルーティン、NAKED設立の裏話など、自身の本音を語る。



ほとんど日本語での番組進行を完璧にこなし、とにかく真剣に撮影に取り組んだキノ。そんな彼の魅力がたっぷり詰まったスペシャルコンテンツは必見だ。

