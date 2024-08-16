¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¿ÜºêÍ¥°á¡Ö¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡Ä¡×¡¡¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¡×¤Ë¿Æ¶á´¶¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¸ø¼°X¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë50¥¥íµé¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ÜºêÍ¥°á¤Î¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¡×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¸ø¼°X¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£°Õ³°¤Ê²óÅú¤Ë¡Ö¿Æ¶á´¶Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó·¿¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¿Üºê¡£½Ð¿ÈÃÏ¤äÃÏ¸µ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡¢¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¼¡¡¹¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢°ì½Ö¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤è¤¯´Ñ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤µ¤òÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¿ä¤·¤Ï¿ä¤»¤ë¡×¡Ö¤´¤¤¤´¤¤¤¹¡¼¡©¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¥¡×¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Æ¤È¤³¤í¤¬¿Æ¶á´¶Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£25ºÐ¤Î¿Üºê¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç3²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë