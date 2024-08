ベルメゾンから『ピーナッツ』公式ファンクラブと初めて共同開発した「スヌーピー」グッズが登場!

ファンの声を取り入れた「コレクション収納ラック」に「ぬいぐるみ&衣装収納ケース」「卓上メイクボックス」の3点が新発売します☆

ベルメゾン『ピーナッツ』公式ファンクラブ共同開発「スヌーピー」グッズ

発売日:2024年8月9日(金) ※一部商品は予約販売

販売店舗:ベルメゾンネット

ベルメゾンから『PEANUTS』の日本の公式ファンクラブ「PEANUTS FRIENDS CLUB」と初めて共同開発した「スヌーピー」グッズが登場。

「スヌーピー」の誕生日である8月10日に合わせて、2024年8月9日より「コレクション収納ラック」「ぬいぐるみ収納ケース」「卓上メイクボックス」の3点を販売開始します!

これまでもピーナッツのオリジナル商品を開発・販売し、好評を得てきたベルメゾン。

今回、初の取り組みとして、公式ファンクラブと商品を共同開発し、ファンの声を反映させたグッズが登場しました。

ファンが欲しいと考える「スヌーピー」グッズをアンケート調査し、結果をもとにデザインを作成。

さらに、座談会も開催して意見を集め、ファンクラブ会員の投票で販売商品が決まりました☆

千趣会東京本社で開催した座談会実施風景

千趣会東京本社にて実施した座談会へは、ピーナッツ愛の深いファンクラブ会員を招待。

ファンの声を商品開発に反映するベルメゾン開発メンバー

座談会では「コレクション収納ケースの屋根にスヌーピーのぬいぐるみが寝そべれるようにする」「スヌーピーのぬいぐるみを綺麗な状態で飾れるよう、ほこり避けのアクリル扉をつける」など、ファンならではの独自の視点やアイデアが活発に飛び交いました。

コレクション収納方法について具体的な情報やアイデアが集まりました

集まった貴重な意見が反映された3つの「スヌーピー」グッズは、ファンの期待に応える出来映えです!

コレクション収納ラック「スヌーピー」

価格:19,800円(税込)

「スヌーピー」のフィギュアなどを並べて飾れる、大容量の収納ラック。

ファンからの「フィギュアなど、小さなコレクションアイテムを飾りながら収納できるものが欲しい」という声に応え、「スヌーピー」の犬小屋をモチーフにしたデザインが採用されています☆

屋根にはぬいぐるみが置けるようになっており、フィギュアなどの小さなコレクションを「見せる収納」としてディスプレイできるデザイン。

さらに、ほこり予防のためのアクリル扉が付いています。

また「スヌーピー」が屋根の上で寝そべる姿を再現できるよう、屋根の頂点をなくして、ぬいぐるみが起きやすい形状にしているのもポイントです!

※ディスプレイしているぬいぐるみ・フィギュアは株式会社タカラトミーアーツの商品です

ぬいぐるみ&衣装収納ケース「スヌーピー」

価格:19,800円(税込)

「スヌーピ」ーのぬいぐるみと、ぬいぐるみの衣装を一緒に飾って収納できる専用ケースも登場。

ファンクラブ会員特典や会員限定グッズとして購入できるぬいぐるみと、衣装がぴったり収まるサイズで設計されており、「スヌーピー」以外のぬいぐるみを飾ることも可能です。

アンケートで寄せられた「部屋になじむカラーリングにしてほしい」という意見や、座談会内で得たアイデアを反映し、シンプルなデザインとナチュラル系のカラーを採用しています☆

また、キャラクター本体のメインカラーが白である「スヌーピー」を綺麗に保つため、ほこりを予防できるアクリル扉付きのデザインです!

※ディスプレイしているぬいぐるみ・衣装はPEANUTS FRIENDS CLUBのアイテムです

卓上メイク収納ボックス「スヌーピー」

価格:16,900円(税込)

「卓上メイク収納ボックス」には、収納できるミラーを取り付け、化粧品の収納だけでなくその場でメイクできるグッズに!

3つの引き出しは、取っ手部分に可愛らしい「スヌーピー」の足跡デザインを施しています。

化粧水ボトルやメイクブラシを立てて収納できるスペースがあり、整理整頓も簡単。

「欲しいインテリアグッズ」についてのアンケ―トにて、化粧品を収納できる商品を要望する声が多かったことから、開発されました☆

「スヌーピー」のきょうだい6人が揃うデザインを求める声も高く、ボックス正面の上部に6人が勢揃いしたイラストをあしらっています!

※ディスプレイしているぬいぐるみはベルメゾンで販売中の商品です

ファンならではの声が詰まった、3つの「スヌーピー」グッズが誕生!

ベルメゾンの『ピーナッツ』公式ファンクラブ共同開発「スヌーピー」グッズ3点は、2024年8月9日よりベルメゾンネットで発売です。

