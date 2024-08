くら寿司では、2024年8月9日より夏のスイーツ&ドリンクの提供をスタート。

プルプルと揺れる様子がかわいい「ぷるぷるにゃんこゼリー」や、あまざけ風のサイダーなど注目のラインナップを紹介していきます☆

くら寿司「2024年夏の新作スイーツ&ドリンク」まとめ

期間:2024年8月9日(金)〜9月16日(月)

飲む点滴として知られる「甘酒」をシンプルなサイダーとして飲みやすくしたドリンクや、プルプルとした動きが楽しい「ぷるぷるにゃんこゼリー」などがラインナップされています☆

ぷるぷるにゃんこゼリー

価格:390円

販売期間:2024年8月9日(金)〜9月5日(木)

テイクアウト:不可

お皿を軽く揺らしたり、スプーンで触れることで、ぷるぷるとした動きが楽しめる「ぷるぷるにゃんこゼリー」

黒ゴマをひとつひとつ乗せて、猫の目と鼻を表現しています。

ゼリーはさっぱりとしたヨーグルト風味。

濃厚なマンゴーソースとの相性が抜群です☆

シューマウンテン

価格:280円

販売期間:2024年8月9日(金)〜9月5日(木)

テイクアウト:不可

フランスで古くから愛されているスイーツで、「小さな贈り物」、「小さな喜び」などの意味を持つといわれる祝い菓子“プロフィットロール”をイメージしたスイーツ。

カスタードが入ったプチシューに、チョコレートシロップとホイップをトッピングした、ボリューム溢れる見た目もポイントです。

軽い食感のスイーツで、独り占めするのもおすすめ!

プロフィットロールの楽しみ方としてあるように、シューをみんなでシェアしても☆

黒ごま団子

価格:165円

販売期間:2024年8月9日(金)〜10月3日(木)

丹念に練った香り高い黒ごまを混ぜこんだ上品な甘さの餡を、もち米の皮で包んだ黒ごま団子。

表面にも黒ごまと白ごまをまぶし、揚げたてで提供することで、外側はかりっと、中はもちっとした食感を、口の中に広がるごまの香りとともに楽しめます。

パッションフルーツスカッシュ

価格:400円

販売期間:2024年8月9日(金)〜9月5日(木)

パッションフルーツの甘みと酸味が絶妙に調和した、一口飲むと優しい甘さと爽やかな酸味が広がるドリンク。

パッションフルーツのゼリー状の果肉やプチプチした種の食感に、弾力のあるナタデココが加わり、飲みごたえも抜群です。

暑い夏の日にぴったりなトロピカルドリンクです。

あまざけ風サイダー

価格:各220円

販売期間:2024年8月9日(金)〜

好評の「シャリコーラ」が「あまざけ風サイダー」としてリニューアルした、無添の炭酸飲料“ピュアサイダー”シリーズが登場!

「飲む点滴」といわれる米麹から作った甘酒を、お米の優しい甘みが感じられるシンプルなサイダーとして飲みやすくしたドリンクです。

米麹原料の甘酒には、全9種の必須アミノ酸(イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジン)が含まれており、夏バテや疲労回復、美容効果が期待できるといわれています。

このほか、きりっとした飲み口のジンジャー、

鮮やかな紫色が映えるぶどう、

爽やかなめろんフレーバーも“ピュアサイダー”シリーズとしてラインナップ。

すべて安心の無添加素材を使用し、美味しさにこだわった夏にぴったりな爽やかな炭酸飲料です。

食後のデザートやちょっと小腹が空いたときのカフェタイムにもおすすめ!

くら寿司「2024年夏の新作スイーツ&ドリンク」の紹介でした☆

※店舗により価格は異なります

