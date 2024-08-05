Âç·¿¸¤¤Ë¡Ø²º¤ä¤«¡¦²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤¬Â¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë2¤Ä¤ÎÍýÍ³¡¡»ô¤¦Á°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¡©
Âç·¿¸¤¤Ë²º¤ä¤«¡¦²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³
ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ëÂç·¿¸¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ç²¹¸ü¤Ê¸¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
Âç·¿¸¤¤¬²º¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ï¸¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤ÏÃÎÇ½¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âç·¿¸¤¤Ë²º¤ä¤«¡¦²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç·¿¸¤¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
1.»ô¤¤¼ç¤Ë¤è¤ë¤·¤Ä¤±¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é
Âç·¿¸¤¤Ë²º¤ä¤«¡¦²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤è¤ë¤·¤Ä¤±¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï½÷À¤Ç¡¢°¦¸¤¤ÏÃæ·¿¸¤¤Î¥ª¥¹¸¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢ÎÏ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£ÎÏ¤À¤±¤Ç°¦¸¤¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç·¿¸¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÎÏ¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤âÎÏ¤º¤¯¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âç·¿¸¤¤ÈÊë¤é¤¹»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ø¤Î¤·¤Ä¤±¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¤·¤Ä¤±¤¬¤µ¤ì¤¿¸¤¤¬²º¤ä¤«¤Ç²¹¸ü¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Ø¤Î¿®Íê¤È°Â¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¸¤¤äÂ¾¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã¯¤è¤ê¤âÎÏ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Âç·¿¸¤¼«¿È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¥×¥í¤Ë¤è¤ë¤·¤Ä¤±¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é
Âç·¿¸¤¤Ë²º¤ä¤«¡¦²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤Ë¤è¤ë¤·¤Ä¤±¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤ÆÂç·¿¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¤È¤¡¢»ô¤¤¼ç¤ä²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¤·¤Ä¤±¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Òû½ý»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢¸¤¤Ë¤è¤ëÒû½ý»ö¸Î¤Ï¿ôÀé·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç·¿¸¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®·¿¸¤¤â´Þ¤ó¤À¿ô¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸ø¶¦¤Î¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÒû½ý»ö¸Î¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¤·¤Ä¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤ä²ÈÂ²¤Ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç½½Ê¬¤Ê¤·¤Ä¤±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥É¥Ã¥°¥È¥ìー¥Êー¤Ê·±Îý»Î¤Ê¤É¡¢¥×¥í¤Î¤·¤Ä¤±¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·Ù»¡¸¤¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê·±Îý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí¸¤¤È¤·¤Æ¤Î¤·¤Ä¤±¤Ç¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç·¿¸¤¤ò»ô¤¦Á°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È
Âç·¿¸¤¤ÏÃÎÇ½¤¬¹â¤¯¡¢¸¤¤¸¤¼ï¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¤·¤Ä¤±¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ä¤±¤òÂÕ¤ë¤È¡¢¸¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë»ô¤¤¼ç¤ò¸«²¼¤·¡¢Á´¤¯¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë
Âç·¿¸¤¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»¶Êâ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤ËÄí¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Âç·¿¸¤¤¬¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤ËÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤·¡¢¤ª»¶Êâ¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ø¹Ô¤¯¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±¿Æ°ÉÔÂ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤
¸ÄÂÎº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®·¿¸¤¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Âç·¿¸¤¤Ï¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤ó¤ÈÁá¤¯ºÐ¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤¬Âç¤¤¤Ê¬¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¿©»öÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ÆâÂ¡¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Ä¹À¸¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Âç·¿¸¤¤Ë²º¤ä¤«¡¦²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤ò2¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ô¤¤¼ç¤Ë¤è¤ë¤·¤Ä¤±¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é ¥×¥í¤Ë¤è¤ë¤·¤Ä¤±¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é
Âç·¿¸¤¤Ï¸¤¤¤«¤é¤·¤Ä¤±¤¬´ÊÃ±¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¤½¤¦¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤º¤ë¸¤¯¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë»ô¤¤¼ç¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ä¤±¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥×¥í¤òÍê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£