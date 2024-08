【ライブレポート】ATEEZ、米NYのCiti Field公演が大盛況！K-POPの歴史にあらたなページを刻む

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ATEEZは、BTSに続いて同会場のステージに立った2番目のK-POPアーティストに!

ATEEZが、8月3日(以下現地時間)、米ニューヨークのCiti Fieldにて、2024ワールドツアー『TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER』公演を成功裏に終えた。

2024ワールドツアーで北米を航海中のATEEZは、ロサンゼルス・BMO Stadiumを通じて北米での初スタジアム公演という記録を樹立し、K-POPグループとして初となるアーリントン・Globe Life Fieldのステージに立ち、ワールドクラスのアーティストとしての真骨頂を発揮。そしてこのたび、ニューヨーク・Citi Field公演を行い、K-POPの歴史にあらたなページを刻んだ。

Citi Fieldはポール・マッカートニー、ビヨンセ、レディー・ガガら世界的なミュージシャンのみが公演を行ってきた場所で、ATEEZはBTSに続いて同会場のステージに立つ2番目のK-POPアーティストとなった。と同時に、第4世代で初めて公演を開催したという点でも、よりいっそう意味深い。

この日、会場を埋め尽くしたファンの熱烈な歓声の中で登場したATEEZは、「Crazy Form」「Say My Name」「Guerrilla」などの代表曲を続けて披露。スタートから会場の熱気を高めた。そして大スケールの演出と爆発的なエネルギーでステージを完全に掌握し、メリハリのきいた振り付けでトップパフォーマーとしての実力を発揮した。

また、1月に2024ワールドツアーの幕を上げたソウル公演で初披露され、ファンの熱烈な反響を呼んだユニット及びソロステージ「MATZ」「IT’s You」「Youth」そして「Everything」まで、それぞれの個性と魅力をたっぷり詰め込んだ多彩なステージへの熱い歓声は、スタジアムの外まで届くほどだった。

そして、メンバーたちは曲の雰囲気に合った繊細な表情を見せ、視線を釘付けにしただけでなく、様々なジャンルで構成されたセットリストで会場にいるファンを魅了。

スタジアムツアーが可能なグループとしての実力を堂々と証明したATEEZは、公演の最後に「僕たちの公演を待っていてくれて、そして観に来てくれて感謝しています。僕たちの公演がATINYの力になってほしいし、愛するATINYと一緒に過ごすことができて幸せです」と胸いっぱいの想いを伝えた。

この日、まともに立つこともできないほどの暴雨によって公演が2時間ほど遅延。席を離れずに待っていたファンに対する感謝の気持ちはより特別なものだった。

なお、この日の公演でATEEZは、10thミニアルバムのタイトル曲「WORK」を会場に集まったファンと斉唱し、「WORK Pt.2-ATEEZ X Don Diablo」と「WORK Pt.3-ATEEZ X Eden-ary」を繋ぐあらたなバージョンが公開されることを予告し、大きな反響を呼んでいる。

5月にリリースされたATEEZの10thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1』は、米「Billboard 200」において7週間連続チャートイン。自身最長チャートイン記録をあらたに塗り替えただけでなく、Billboardが発表した「2024年最高のK-POPアルバム20(The 20 Best K-Pop Albums of 2024 (So Far))」にも選出され、全世界の音楽シーンで彼らの絶大な影響力を改めて証明した。

また、ATEEZは8月6日にワシントンD.C.・Capital One Arenaで2024北米ツアーの続きとなる公演を開催する。

ATEEZは、10月2日に日本で4枚目となるシングル「Birthday」をリリース。今作の表題曲「Birthday」は、今作の日本オリジナルシングルのために書き下ろされた作品で、ユニバーサルミュージック移籍後初のリリースとなった前作「NOT OKAY」以来、約7ヵ月ぶりとなる。

今作に収録される楽曲は各形態共通で、表題曲「Birthday」の他に、日本オリジナル楽曲2曲に各楽曲のInstrumentalを加えた、計6曲を収録。ジャケット写真や収録曲の詳細に関しては、後日アナウンスされる。

なお、「Birthday」は前作「NOT OKAY」同様、初回盤A、初回盤B、ファンクラブ限定のATINY盤、通常盤、初回フラッシュプライス盤で発売。UNIVERSAL MUSIC STOREでのみ各メンバーのソロ盤が発売となる。

初回盤Aと初回盤Bには異なる雰囲気の撮り下ろし36ページフォトブック、ファンクラブ限定となるATINY盤には撮り下ろし40ページフォトブックが封入される。

