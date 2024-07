︎すべての要素にこだわり、世界最高レベルの臨場感を追求したのがIMAX

視界いっぱいの巨大なスクリーン

IMAXシアターに入ったら、まずはスクリーンの大きさに注目。床から天井、左右の壁から壁まで広がる大スクリーンはIMAXの特徴のひとつ。視野全体で映画を感じることができる。スクリーンと客席の距離が近く、表面も若干湾曲していることから、観客を映像が包み込み、まるで“映画の世界に入り込んだ”かのような臨場感を味わえる。

圧倒的な明るさ

特許を持つ独自の映像処理技術「デジタル・メディア・リマスタリング技術(DMR)」により、映画製作者の眼に映った映像を最大限のクオリティで表現が可能。上映に際しては最新鋭のプロジェクターを採用。それによって鮮明さと暖かみのバランスがとれ、細部までくっきりと映し出される明るくクリアな映像は、これまでにない圧倒的なリアリティをもたらす。その美しさに、きっとあなたも息をのむはず。

カラダの芯まで揺さぶる高精度なサウンド

お腹の底まで響く大音響から肩ごしに聞こえるささやき、さらに人の耳では捉えきれない音域までカバーすることで、微妙なニュアンスも忠実に再現。聴くというより、“全身で感じるようなサウンド”を実現している。カスタムな配置と完璧なチューニングで、実際に“その場にいる”かのような臨場感を生み出し、シアター内の“どこに座っていても”理想的なリスニング環境になるよう設計されているから驚きだ。



︎ 今度の敵は、新たな“象徴(オールマイト)”…!?『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』をIMAXで体感せよ!8月2日 (金) 公開

© 2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 © 堀越耕平/集英社

2014年7月より週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載がスタートし、既刊40巻のコミックスシリーズは累計発行部数1億部を突破。5月よりTVアニメ最新シリーズの7期が放送中の大人気作品「僕のヒーローアカデミア」、通称「ヒロアカ」。その劇場版アニメ第4弾となる最新作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』が、8月2日(金)よりIMAX他にて全国公開される。

© 2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 © 堀越耕平/集英社

第1〜3作に続き、原作者・堀越耕平が総監修&キャラクター原案を手掛け、テレビアニメ7期で描かれるヒーローvsヴィランの最終決戦直前に起きた世界を揺るがす大事件を、完全オリジナルストーリーで描く本作。雄英高校の生徒たちとプロヒーローたちが大集結して繰り広げる怒涛のアクションシーンの数々を、没入感を促す視界いっぱいに広がるスクリーンと高精度な音響設備が整うIMAXで鑑賞すれば、オールマイトから平和な未来を託されたデクたちと共に死闘に参加しているような衝撃と大興奮が味わえるに違いない。

“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前になった世界で、“悪の帝王”オール・フォー・ワン(AFO)との死闘を制した“平和の象徴”オールマイトは、「次は、君だ――」という言葉を残してNo.1ヒーローの座を退き、その意志は、“デク”こと主人公・緑谷出久と、雄英高校ヒーロー科の生徒たちに受け継がれた。

© 2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 © 堀越耕平/集英社

デクたちが雄英2年目を迎えた春、ヒーローvs敵<ヴィラン>の全面戦争が勃発。デクは恐るべき力を手に入れた死柄木弔と激しくぶつかり合う。ヒーローと敵<ヴィラン>の双方が大きなダメージを受け、死柄木の撤退により戦いは一旦の終結を迎えたものの、日本各地の刑務所から脱獄したヴィラン=ダツゴクたちによって社会はますます荒廃していく。そんな中、突如として謎の巨大要塞が現れ、街や人々が飲み込まれてしまう。そしてデクたちの前に、見た目はオールマイトにそっくりだが真逆の信念を持つ敵・ダークマイトが立ちはだかる。果たして、デクたちの行く先を阻むダークマイトの目的やその正体とは――?

© 2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 © 堀越耕平/集英社

劇場版としては、2018年夏に第1作目『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE〜2人の英雄〜』が公開され、興行収入17.2億円のスマッシュヒットを記録。さらに、その翌年公開の第2弾『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』では、前作を越える興行収入17.6億円を達成。そして2021年に劇場公開された第3弾『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』は、前作対比約194%となる34.3億円の超特大ヒットを記録するなど、劇場公開するたび右肩上がりで新記録を樹立している『ヒロアカ』。

© 2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 © 堀越耕平/集英社

劇場版第4弾では、若者から圧倒的な支持を受けるアーティストのVaundyが本作のために書き下ろした楽曲「ホムンクルス」が主題歌に起用されているほか、ゲスト声優として、宮野真守と、“ヒロアカ”ファンを公言する「めるる」こと生見愛瑠も初参加。宮野は資産家シェルビーノ家に仕える執事で、普段は冷静沈着で言動も丁寧だが、時折粗暴な素の部分が垣間見える謎めいた男ジュリオ・ガンディー二の声を演じ、生見は、シェルビーノ家の令嬢で、ある特別な“個性”を持つことからダークマイトに執心されてしまうアンナ・シェルビーノの声を務める。隅々まで明るく映し出す鮮やかな色彩や光に満ちたド迫力のアクションシーンと共に、彼らの歌声や声もIMAXで心ゆくまで堪能して欲しい。

オールマイトが「次を託したモノたち」VSダークマイトの、胸アツの展開に一秒たりとも目が離せない『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』を、IMAXで体感せよ!

(文・渡邊玲子)

IMAX上映スケジュールはこちら



