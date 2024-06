中川翔子のカバンの中身を抜き打ちチェック！生きていく中で最低限必要な3つも紹介

歌手でタレントの中川翔子が、自らのYouTubeチャンネルで「【急遽】抜き打ちでカバンの中身紹介!少しは綺麗になったんだから!」と題した動画を公開した。今回の抜き打ちチェックは、以前より「カバンが汚い」と批判されがちだった中川が、少しは変わったかもしれないという期待を込めた企画だ。



動画内では、中川がカバンの中身を一つ一つ丁寧に紹介。「いちばん大事なもの」のシレンを筆頭に、美容と健康を支えるアイテムや、普段の生活を彩る小物が満載であることが明らかになった。動画の中では生きていく中で最低限必要な3つも選別。「これがないと生きていけない」と言うほどの愛用品から、思わず笑ってしまうようなユニークなアイテムまで、中川ならではのセレクションに、彼女の個性と生活スタイルが色濃く反映されている。



多くの物が入っていたカバンに対し、「前より悪化している」と言われてしまう結果に。「コメント欄の皆さん助けてください」という中川の一言で締めた。

