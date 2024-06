ジャスティン・ビーバーの妻でモデルのヘイリー・ビーバーが、巨大なダイヤモンド指輪を着けた姿を披露した。ヘイリーは左手薬指にこの指輪を着けており、2018年にジャスティンから受け取った婚約指輪は右手小指に着け替えている。夫妻は5月に愛の誓いを改めるセレモニーを行うと同時に、ヘイリーが第1子を妊娠したことを発表した。新たな指輪はジャスティンからのプレゼントとみられており、専門家は推定150万ドル(約2億3500万円)の価値があると分析している。

ジャスティン・ビーバーとヘイリー・ビーバーは今年5月、夫婦として改めて愛を誓い合う“バウ・リニューアル”のセレモニーをハワイで行った。2人は同月9日、それぞれのInstagramでバウ・リニューアルの様子を公開すると同時に、ヘイリーがジャスティンとの第1子を妊娠中であることを報告した。その後、2人はお忍びで日本を訪れており、Instagramで京都観光をする写真を数枚公開していた。ジャスティンと寄り添うヘイリーは、ふっくらしたお腹を披露するなど幸せそうな様子を見せていた。そのうちヘイリーが公開した1枚が、新たな指輪を披露したものだった。写真は、ヘイリーが大きな湯呑みを両手で持ちながら、お茶を嗜む姿を捉えたクローズアップだ。爪には桜の花柄をつけたピンクのネイルを施し、左手薬指には巨大なダイヤモンドを配した指輪が輝いている。新たな指輪は、ゴールドのバンドにオーバルシェイプのダイヤモンドを4本の爪で支えたシンプルなデザインだ。複数の現地メディアによると、この指輪はコートニー・カーダシアンやブレイク・ライブリーなどセレブの婚約指輪をデザインしたロレイン・シュワルツによるものだ。専門家達は、指輪の推定価格は150万ドル(約2億3500万円)と分析している。ダイヤモンドの指輪と重ね着けしているのは、「ティファニー」によるゴールドの結婚指輪だ。全体にダイヤモンドを配した“エタニティリング”は、夫妻がバウ・リニューアルを行った際に着けていたものだという。かつてヘイリーは、2018年にジャスティンから贈られた「Solow & Co」による、18カラットのダイヤモンドを配した婚約指輪を左手薬指につけていた。今回の写真で、この婚約指輪はヘイリーの右手小指に移動している。ヘイリーの新たな指輪はバウ・リニューアルと第1子妊娠を記念して、ジャスティンから贈られものだとみられている。ダイヤモンド専門家のマックスウェル・ストーン氏は英メディア『Hello!』の取材に応じ、ヘイリーの新たな指輪についてこのように分析した。「ジャスティンからバウ・リニューアルを祝って贈られたものでしょう。イエローゴールドのバンドに12カラットのオーバルカットダイヤモンドをソリティア・セッティングしたもので、推定150万ドルの価値があります。」米メディア『Page Six』によると、英ダイヤモンド小売業者スティーヴン・ストーン氏と、米宝石店「Rare Carat」の最高経営責任者アジェイ・アドナンド氏も、ヘイリーの新たな指輪の価格は150万ドルほどと見積もっているという。画像は『Hailey Rhode Baldwin Bieber Instagram「little cherry blossoms on my nails little cherry blossom in my belly」』『Justin Bieber Instagram「@haileybieber」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)