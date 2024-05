サーティワンは、2024年4月2日(火)〜4月18日(木)の間、自由に組み合わせて自分だけのオリジナルフレーバーを作れる「サーティワンフレーバーコンテスト」を開催。

2024年の「サーティワンフレーバーコンテスト」では、30万件以上の応募が集まり、その中から優秀作品10フレーバーを選出し一般投票が実施されました。

今回、最優秀フレーバーとして「スノーモンブラン」が選ばれ、2025年1月に新作フレーバーとして商品化が決定しました☆

サーティワン「スノーモンブラン」

その中から厳正なる審査で優秀作品10フレーバーを選出し、一般投票を実施。

今回「サーティワンフレーバーコンテスト 2024」の最優秀フレーバーが決定しました。

応募総数302,501件から、みごと選ばれた最優秀フレーバーは、みちゃんさん作の「スノーモンブラン」です。

モンブランの険しい道をチョコレートで、モンブランに降り注ぐ美しい雪をバニラで表現したアイスクリームになっています。

モンブランとバニラフレーバー、チョコチップ、チョコレートクラックルリボンを組み合わせているのが特徴。

美しい景色と豊かな味わいが思い浮かぶフレーバーが、みごと最優秀作品に輝きました。

また「スノーモンブラン」は、2025年1月に新作フレーバーとして商品化が予定されています。

サーティワンフレーバーコンテスト2024で、最優秀フレーバーに選出された「スノーモンブラン」の紹介でした☆

