ペット防災について語る！セラフ榎本「Class Up Kawaguchi」出演

セラフ榎本「Class Up Kawaguchi」

マンション大規模修繕工事を主軸とし、ペットリフォーム事業も展開するセラフ榎本。

動物病院MAPの制作やペット防災など地域貢献に力を入れていることから、川口のFMラジオ局(85.6MHz)の番組「Class Up Kawaguchi」に2024年5月13日(月)、14日(火)出演しました。

番組では、2024年3月に2版目を発行した動物病院MAPの制作やペット災害危機管理士(R)の資格などペット防災について話ました。

出演したラジオは今後5月16日(木)19時40分〜、5月19日(日)11時00分〜約20分間放送予定です。

■川口市動物病院MAPについて■

同社は昨年、ペットを飼育している川口市民の皆様にペットと安心して生活していただくため、また同社の地元である川口市への地域貢献の一環として、市内の動物病院を紹介した「川口市動物病院MAP」を企画・制作しました。

今回発行した第2版は、昨年度以上の川口市内の動物病院を掲載し、公共交通機関からの所要時間や駐車場の有無を追加しました。

また、基本情報をアイコン化することでより視認性の高いマップとなっています。

さらに、ペットの名前や性格、アレルギーや服用しているお薬などを記入できるペットプロフィールページも新しく追加し、より充実した内容となりました。

掲載している病院は市内のかかりつけ動物病院や夜間救急・専門診療に対応した病院、エキゾチックアニマルの診療が可能な病院まで幅広く紹介しています。

動物病院MAP第2版表紙

動物病院MAP第2版抜粋内容(3〜6ページ)

発行にあたり川口市役所鳩ケ谷庁舎(生活衛生課)をはじめ、川口市役所本庁舎、川口駅前行政センター、川口市保健所で随時設置される予定です。

川口市役所鳩ケ谷庁舎(生活衛生課)に設置されている様子

川口市動物病院MAP第2版概要

タイトル :川口市動物病院MAP

サイズ :A5版

ページ数 :46ページ

設置場所(無料配布):川口市役所鳩ケ谷庁舎(生活衛生課)、川口市役所本庁舎、

川口駅前行政センター、川口市保健所

内容 :川口市内の地区ごとの動物病院マップ、

動物病院の詳細(所在地・電話番号・診療時間・休診日・

駐車場有無・特徴・HPの2次元バーコードなど)、

往診専門・対応の動物病院、ペットコラム、

ペットプロフィール

監修 :川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係

発行日 :2024年3月31日(日)

発行元 :株式会社セラフ榎本

