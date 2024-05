“超特急の力強さ”を感じさせるダンスナンバー！「Countdown」の未公開カットを含んだライブ映像を公開

話題沸騰中の9人組メインダンサー&バックボーカルグループ超特急が、2024年5月11日(土)22時に昨年12月実施のアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2023 T.I.M.E -Truth Identity Making Era-」から「Countdown」のライブ映像を公開した。■未公開カットを含んだYouTube限定映像「Countdown」は嵐の前の騒めきを感じさせるストリングスの刻みが印象に残るダンスナンバー。公開された映像は、今回のために再編集されており、未公開カットを含んだYouTube限定映像となっている。現在発売中の1st EP「Just like 超特急」の通常盤にも楽曲が収録されており、ハードに畳み掛けるビート、吹き荒れるブラス、臨戦態勢のディストーションギターや疾走感溢れる、攻めた間奏にも注目だ。

無限の可能性を信じ、自分を信じてネクストステージへ。"超特急の力強さ"を感じさせる楽曲となっている。▼映像はこちらから▼https://youtu.be/MtLEh6H6lwAU-NEXTにて「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2023 T.I.M.E -Truth Identity Making Era-」のライブ映像(12月10日公演)を独占配信中!https://t.unext.jp/r/bullettrain[ツアー情報]BULLET TRAIN Spring tour 2024『Rail is Beautiful』追加公演2024年8月27日(火)【神奈川】Kアリーナ横浜2024年8月28日(水)【神奈川】Kアリーナ横浜▼追加公演チケット申し込み受付中!!詳細は公式HPへhttps://bullettrain.jp/railisbeautiful/[商品情報]4月17日(水)発売EP『Just like 超特急』絶賛発売中!!▼楽曲の配信&DLはこちら▼https://lnk.to/justlikebt▼『Just like 超特急』特設サイトhttps://bullettrain.jp/justlikebullettrain/[プロフィール]超特急(ちょうとっきゅう)2011年結成、史上初のメインダンサー&バックボーカルグループ。エンタテインメント性の高さと魅せるパフォーマンスで、会場全体を超特急ワールドに染め上げる彼らのライブチケットは毎回秒速で完売!今最もアツく面白いグループと話題になっている。2022年 新メンバー4名を追加し新体制の9名に!更なる進化を遂げた超特急から目が離せない![超特急オフィシャルサイト・SNS]Official web site : https://bullettrain.jpX(Twitter) : https://twitter.com/sd_btTikTok : https://www.tiktok.com/@bullettrain_8LINE : @bullettrainInstagram : https://www.instagram.com/bullettrain8/