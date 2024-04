【「SPY×FAMILY」第97話】4月29日 配信

集英社は、マンガ「SPY×FAMILY」の最新話となる第97話を、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」にて本日4月29日に公開した。

97話では、イーデン校の教師「ヘンリー・ヘンダーソン」と、彼より3歳年下で、当時、奨学生として中等部へ編入してきた「マーサ・マリオネット」との出会いの物語が展開していく。

