【東京都港区】模型文化を発信するタミヤ、「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」新橋に新装オープン

タミヤは、直営店「タミヤ プラモデルファクトリー 新橋店」を、現店舗正⾯に完成した新虎安田ビルへ移転。装いも新たに「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO(タミヤ・プラモデルファクトリー・トーキョー)」として5月24日(金)にリニューアルオープンする。

模型の可能性を追求

タミヤは、静岡県静岡市にて1946年創業。「FIRST IN QUALITY AROUND THE WORLD」品質世界一を常に変わらぬ目標に掲げ、心の豊かさがますます大切になるこれからの時代、世界中の人へ充実したホビータイムを届けるため、模型の可能性を追求し続けている。主な業務として、車、飛行機、艦船などのプラスチックモデル、ラジオコントロールモデル、ミニ四駆、工作キット、関連製品の製造販売などを手掛けている。

ものづくり体験や模型文化について配信



「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」は、「ものづくり」で得られる心豊かな体験や、「模型文化」を世界に発信するフラッグシップ拠点だ。「タミヤの今が、ここにある。」をコンセプトに、最新のプラモデル、ミニ四駆、RCカー、工作シリーズなどの製品を集め、すべての模型ファンはもちろん、これから始めたい人が、1人でも、家族や仲間たちと訪れても、新たな発見があり楽しさにあふれる空間を目指している。

新しくて懐かしい、模型に囲まれる空間



「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」は、タミヤ製品約6,000アイテムが集まる圧倒的な品ぞろえを誇る。ジグザグと店内をめぐる、高さ約4m、全長約100mの大きな棚は、たくさんの模型に囲まれる趣味の部屋のように訪れる人の好奇心をかき立てる。また、懐かしい“町の模型屋さん”の雰囲気も感じさせる、心躍る売場空間を演出していく。



1/1スケールの「ミニ四駆 エアロ アバンテ」を常設展示しており、全長4.65m×全幅2.80mの圧倒的な存在感を放つ、実車版ミニ四駆がカフェスペースで来場者を出迎えてくれるのもうれしい。



イベントスペース「MODELERS SQUARE」では、模型作品の展示会をはじめ、ミニ四駆やRCカーといった動くモデルの競技会や体験会、



さらには工作教室、ワークショップ、セミナー、トークショーなど。さまざまな体験型イベントを開催する。

カフェスペースも併設



カフェスペースでは、人気コーヒー店「ONIBUS COFFEE」のスペシャルティコーヒーやジュースなどのソフトドリンクを販売。ちょっとした休憩や、待ち合わせなどにぴったりのスペースだ。

オープニングイベントと新製品展示会を開催

売場内にある壁面展示スペース「ギャラリーウォール」では、「タミヤヒストリー展(仮称)」を展開する。また、店頭では5月の静岡ホビーショー発表の新製品をいち早く見ることができる「TAMIYA SHOWCASE」も同時開催予定だ。

タミヤの新フラッグシップ「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」にて、模型文化やものづくり体験を楽しんでみては。

■TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO

住所:東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル 1F

営業時間:平日11:00〜20:00/土日祝10:00〜1900

URL:https://www.tamiya-plamodelfactory.co.jp

(山本えり)