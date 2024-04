タツノコプロのアニメ作品の世界観と歴史を楽しめるイベント『タツノコプロアニメワールド in Keio』が、4月25日(木)〜5月7日(火)の期間で京王百貨店新宿店にて初開催される。京王百貨店新宿店B1階 on the Cornerにて開催される『タツノコプロアニメワールドin Keio』では、タツノコプロ創業者、故・吉田竜夫氏の「世界のこどもたちに夢を」という思いを大切にして制作された『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』や『ハクション大魔王』などの1970年代の作品を中心に、幅広い世代に親しまれるタツノコプロのアニメ作品の歴史を振り返ることができる。

作品展示やグッズ販売のほか、期間中は吉田竜夫氏の長女でキャラクターデザイナーの吉田すずか氏のリトグラフ展と、タツノコプロキャラクターと風景画を融合した作品に定評のあるはりたつお氏の版画・原画展も開催。「吉田すずか リトグラフ展」は4月25日(木)〜30日(火)の期間での開催となっており、4月27日(土)・28日(日)には吉田すずかのサイン会が実施される。本イベントにてリトグラフをお買い上げいただいた方に「サイン承り券」をお渡し。店時間内に、お買い上げ商品と「サイン承り券」をお持ちいただくと、サインを入れてもらえる。「はりたつお 版画・原画展」は5月1日(水)〜7日(火)の期間で開催。5月4日(土・祝)・5日(日・祝)にははりたつお氏のライブイベント&サイン会が行われる予定となっている。5月1日(水)から絵画作品(原画・リトグラフ)をお買い上げいただいた方に「サイン承り券」がお渡しされ、はりたつお氏の来店時間内に、お買い上げ商品と「サイン承り券」をお持ちいただくとサインを入れてもらえる。イベント限定アイテムを含む計200点以上のグッズが登場するのも要チェック。『科学忍者隊ガッチャマン』のデザインが楽しめるTシャツや、『ハクション大魔王』に登場するアクビちゃんがお洒落にキュートにデザインされたトートバッグやコースターなどがラインナップされている。そのほか、アニメ『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』に登場する、三悪 ”ドロンボー” が使用する乗り物「おしおき三輪車」がフォトスポットとなって登場。ドロンボーたちの気分を味わいながら、イベントの思い出に1ショットどうぞ。タツノコプロのアニメ作品の世界観を存分に楽しむことができる楽しい企画展、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。