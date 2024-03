ゴルフ 練習場に出現する“教え魔”は、日本以外にもいるようだ。 イギリス でプロ ゴルフ ァーとして活躍する女性が、自身のフォームをチェックするために練習動画を撮影していると、近くにいた男性が声をかけてきた。男性は、女性がプロであることを知らず「そんなフォームじゃだめだよ」とアドバイスし始めたのだ。 TikTok で当時の様子を捉えた動画がシェアされると、苦笑いしながらも真摯に対応した女性に称賛の声や「“マンスプレイニング”だね」というコメントも届いたという。英国放送協会『 BBC 』などが報じた。

プロ ゴルフ 協会「PGA」公認のプロ ゴルフ ァーで、インストラクターでもあるジョージア・ボールさん(Georgia Ball、26)は先日、英リバプールにある ゴルフ 練習場で練習していた。ジョージアさんは普段からフォームを確認するために動画を撮影しているが、今回は気まずい瞬間が捉えられた。当時のジョージアさんはいつも通りに集中して練習していたが、近くにいた男性が「ちょっとすみません、あなたのフォームはやってはいけないものだ。スウィングした後は、しっかりフォロースルーしないと」と声をかけてきたのだ。男性は、ジョージアさんがプロ ゴルフ ァーであることを知らないようだった。ジョージアさんは「今、スウィングのフォームを改善していて、ゆっくりと打っていただけなんです」と答えたが、男性は「分かっているよ。ただ戻ってくるのが遅すぎるね。私は20年ほど ゴルフ をやっているんだ。君は今よりもっと早くフォロースルーをする必要がある」とアドバイスを続けた。ジョージアさんは再度、「今はフォームを変えているところなんですよ」と説明するも、男性が「とりあえず1本打ってみてよ」と遮るため、次のショットを打つ準備を始めた。動画のキャプションには「次のショットは良いものを打たないと」と笑顔の絵文字とともに書かれており、ジョージアさんは宣言通りにキレイなショットを放った。明らかにジョージアさんの実力が成したショットだったが、これを見た男性は自分のアドバイスが効いたと思い込み、「ほら、こんなに良くなったでしょ?」と得意気だった。ジョージアさんは終始苦笑いで受け答えしており、最後に「アドバイスしてくださってありがとう」と苦笑しながら返答していた。ジョージアさんが投稿したこの動画は1100万回以上の再生回数を記録しており、コメント欄には「こんな人に親切に対応しなくてもいいのに」といった声のほか、「この状況で丁寧に受け答えするのがすごい」などと真摯に対応したジョージアさんに称賛の声が寄せられた。また、「明らかに"マンスプレイニング"だね」という声も多数見られた。マンスプレイニングとは「man(男性)」と「explaining(説明する)」をかけ合わせた造語で、主に男性が女性に対して見下すような態度で、知識をひけらかしたり解説したりする行為を指す。今回の男性が、ジョージアさんを見くびるような態度をしていたかどうかは疑問が残るが、自身の経験や知識を解説する行為は、明らかにマンスプレイニングと言えるだろう。ジョージアさんは、普段から練習中に他の人と交流することがあるというが、今回の男性との会話について、「気まずい会話でしたけど、とにかく自分がやっていることに集中しようと思っていました。今になって振り返ってみて、面白い出来事だったと捉えることができて良かったです」と明かしている。なお、フォロワーからは「プロ ゴルフ ァーであることを明かして会話を止めればよかったのに」という声も届いたが、ジョージアさんは「プロだと明かして男性を責めるようなことはしませんでした。私の謙虚な性格が出たのだと思います」と説明しており、「彼のアドバイスは正しいものでした」とフォローした。ちなみにジョージアさんは、男性のスウィングを見る機会がなかったそうで、男性の実力のほどは分からないままだ。