¡ØSUITS¡¿¥¹¡¼¥Ä¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¼çÌò¤Ï¡ØARROW¡¿¥¢¥í¡¼¡Ù¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¢¥á¥ë¤Ë·èÄê¡ª
ºÆ¥Ö¡¼¥à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸½ºß¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØSUITS¡¿¥¹¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡£¤½¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤Î¼ç±é¤È¤·¤Æ¡¢DC¥É¥é¥Þ¡ØARROW¡¿¥¢¥í¡¼¡Ù¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¢¥á¥ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆDeadline¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ØSUITS¡¿¥¹¡¼¥Ä¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¡»¡»¤¬ÅÐ¾ì!?
¥¢¥í¡¼¤¬¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¸µ¸¡»¡´±¤Ë
ÊÆUSA Network¤Ë¤Æ2011Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ËÜ²È¤Ï¡¢Netflix¤Ç2023Ç¯6·î¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤ËºÆ¤Ó¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤¬Éâ¾å¡£¡ØSuits: L.A.¡Ù¤È¤¤¤¦²¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤·¡¢ËÜ²È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥³¡¼¥·¥å¤¬µÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¾ÜºÙ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¤Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¸¡»¡´±¤Ç¡¢·º»ö»ö·ï¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤òÀìÌç¤Ë¤·¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£Èà¤¬µìÍ§¤Î¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥ì¡¼¥ó¤È¤È¤â¤Ë15Ç¯Á°¤Ë»Ï¤á¤¿¤³¤Î»öÌ³½ê¤¬´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èà¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤ß¤òºÇÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤Î»£±Æ¤Ï¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Æ3·î¸åÈ¾¤Ë¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó°Ê³°¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈUCP¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ü¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÈÆ±¤¸Ê·°Ïµ¤¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡×¤ÈÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ºî¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÊÆCW¤Ç2012Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡ØARROW¡Ù¤Ë¼ç±é¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¡È¥¢¥í¡¼¥Ð¡¼¥¹¡É¤Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊÆStarz¤Î¡Ø¥Ò¡¼¥ë¡§¥ì¥¹¥é¡¼¥º¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢Æ±ºî¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë2¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤È¤ÏÊÌ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ëÈà¤Î¿·ºî¤¬¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¾åÎ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
»²¹Í¸µ¡§ÊÆDeadline¡¢ÊÆEntertainment Weekly