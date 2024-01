米フロリダ州のビーチで最近、空を飛んでいたカモメが女性のビキニの紐を外す瞬間が捉えられ、SNSで話題となっている。人々が注目したのはカモメの完璧な仕事ぶりで、「これは本物?」「カモメを訓練したの?」といった声まであがっている。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。【この記事の動画を見る】ベネズエラ出身でフロリダ州マイアミに暮らすインフルエンサー、レレ・ポンズさん(Lele Pons、27)が今月8日、Instagramに投稿した動画の再生回数が4日間で1800万回を超えた。

動画は、ビキニにデニムのショートパンツというレレさんがビーチに立ち、カメラに向かってポーズを取っているもので、上空にカモメが数羽飛んでいる。レレさんは、そんなカモメを気にしながらも風になびく髪を整え、右手でピースをすると、飛びきりの笑顔を見せている。ところがその直後、画面右手から1羽のカモメが飛んできて、レレさんの首の後ろに垂れていたビキニの紐をくちばしでつまんだ。そしてそのまま飛び去ろうとしたのだが、ビキニの紐がピンと伸び、結び目が緩んでほどけてしまい、レレさんに気付かれてしまう。するとレレさんは、咄嗟に右胸のカップを押さえ、慌てて後ずさりする。そうして逃げていったカモメに目をやった後、カメラに向かって「いったい何なの!」という驚きの表情を見せていた。なおこの動画には、「この鳥はサクラ(お金で雇われている俳優)よ。最後まで見てね…」という冗談なのか本気なのか分からないような言葉が添えられており、人々は次のようなコメントを寄せた。「これが本当のはずないでしょう。オーマイガー!」「そうだよね。これはフェイクだよね。」「編集したんでしょう?」「なんでこれが本物ではないと分かるの?」「カモメはビキニの紐をミミズか何かと勘違いしたのでは? 風が吹いて動いていたんだよ。」「カモメは俳優だよ。だって笑っているのが見えたもの(笑)」「サクラ! キャプションが粋だよね。」「カモメはいい仕事をしているじゃないか!」「サクラ? 野生の鳥とどうやって契約を交わすんだい。」「マイアミのカモメは普通と少し違うのだろうね。」「カモメは訓練されたに違いない。」「これは面白い!」「最高だよ。」「レレ! あなたにはどうしていつも、クレイジーなことばかり起こるんだ!」「まさか、こうなるとは…。」なおテックインサイト編集部では、これが実際に起きたことなのか、レレさんに直接質問している。ちなみに昨年11月頃にはオーストラリアで、20代の女性が鳥に襲われ、くちばしが眼窩に突き刺さるというトラウマ体験をした。ちょうど春の繁殖期で、襲ったのはツチスドリとみられ、「まるでホラー」と話題になった。