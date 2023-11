妻の不倫現場に遭遇してしまった夫が怒り心頭に発し、ナイフを持って裸の浮気相手の男性を追い回すという、まるで映画のワンシーンのようなハプニングがスペインで発生した。この一触即発の緊迫した様子が伝わってくる動画がSNSに投稿されると、200万回以上再生される反響をみせている。スペインのニュースメディア『El Caso』などが報じた。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

ハプニングが起きたのは、スペインのカタルーニャ州バルセロナ県バッシュ・リュブラガート郡にあるカステイダフェルス自治体である。11月1日の深夜、同自治体の閑静な住宅街に住む男性がパーティーから帰宅したところ、妻が別の男性とベッドにいるのを発見した。

これに腹を立てた夫はベッドで裸になっていた男性と口論を始めたが、2人の対立はどんどんエスカレート。ついに夫がナイフを手にすると、浮気相手はなりふり構わず裸のまま靴も履かずに外へ逃げ出したという。『El Caso』が入手した情報によると、妻の浮気相手は元彼だったようだ。

この騒ぎを聞きつけた住民が撮影した動画には、駐車場に停めてある自動車の間をすり抜けて逃げ惑う裸の男性を、黒っぽい半そでTシャツに黒ズボン姿で右手にナイフを持った男性が追いかける様子が映っている。

動画には他に長袖を着た男性が2人を追って声をかける姿も映っており、2人の間に割って入り仲裁しようと試みていることが分かる。ナイフを手にした夫は「この男は俺の家で妻と寝たんだ!」と主張しており、仲裁に入った男性は「裸の男性は自治体に住む近所の人でこの辺でもよく知られた家族の一員ですよ」と説明したが、夫は気にする様子もなく「失せろ!」と返した。また喧噪の中からは警察を呼ぶよう求める声も聞こえ、この騒ぎを聞きつけた近隣住民がベランダから様子を眺める姿も動画に映っている。

幸いにも、今回の騒動ではケガ人や逮捕者が出ることはなかった。無傷で逃げることができたことから妻は夫を告訴しなかったそうだ。近隣住民から通報を受けたであろうカタルーニャ警察は、今回の出来事を把握しているものの、告訴されていないことから捜査は行っていないという。ちなみに夫には前科があるそうだ。

今回のニュースを見た人々からは「今回の件の責任は、妻にもあるのでは?」「私たち人間はまだまだ教訓を活かせていないようです! 帰宅する際には、事前に連絡しておかないといけません!」などのコメントがあがっている。

画像は『SocialDrive 2023年11月18日付X「Lo pillan con la amante y sale corriendo desnudo y perseguido con un cuchillo」』『Mirror 2018年10月12日付「Google Maps causes divorce after husband spots ‘cheating’ wife cuddling another man」(Image: CEN/GoogleMaps)』『sydneykinsch 2020年11月2日付TikTok「check the reflection in your boyfriend’s sunnies ladies」』『Yahoo News India 2020年11月3日付「Cheating Wife Exposed! Husband Shows Proof of ‘Real Father’ at His Child’s Baby Shower Function in Bolivia, Viral Video of Family Drama Has Left Twitterati Asking ‘What Happened Next?’」』『Colleen Le 2021年7月14日付TikTok「My ex had some nerve」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 H.R.)