(MCU)映画『』で大活躍のパク・ソジュンからメッセージが到着した。

韓国ドラマ「梨泰院クラス」(2020)で知られるソジュンは、『マーベルズ』でハリウッドデビュー。劇中では重要な役割を担うヤン王子を演じている。

20秒あまりの映像の冒頭では、主演のブリー・ラーソンが「パク・ソジュンはこれまでご一緒した俳優の中でも一番有名な方かもしれないです」とコメント。その後、ソジュンが映し出され、「この映画に参加することができて、心の底からワクワクしています」と参加の心境を語った。

映像内では、華やかな衣装や戦闘用スーツに身を包んだソジュンが確認できる。力強く剣を振るい、新人ヒーローのミズ・マーベルを守る姿は勇ましい。謎の関係にあるキャプテン・マーベルとのダンスシーンにも注目だ。ソジュンは流暢な英語で「みなさんも大好きになるはず」とメッセージを送り、動画を締めくくった。

