【徳谷 智史】「信頼されない上司」には、じつは「意外すぎる共通点」があった…！ 「信頼残高」という概念をご存じですか

終身雇用が当たり前だったのは昔の話で、いまや誰もが一度は転職を考える大転職時代。さらに、マネージャーには「部下のキャリア支援」が必須スキルとなり、旧来型のマネジメントにはなかったスキルが求められることから、これまで考えてこなかったような悩みに直面する人が増えている。

そうした時代にあって、これまで2万人ものキャリアを支援してきた第一人者・EggFORWARD代表の徳谷智史氏が、その経験をあますことなく詰め込んだ『キャリアづくりの教科書』がいま話題だ。個人のキャリア事情だけでなく、メンバーのキャリア支援まで書かれていることから“キャリア本の決定版”とされる同書の一部を抜粋・編集。実際に他者のキャリア支援をする際の「具体的な4STEP」と「信頼関係の作り方」を徹底解説する。

キャリアづくり支援の「4STEP」

具体的な他者のキャリアづくりの支援をステップ別に考えてみたい。

ただ、個人による特性や相性があるため、支援の方法に「正解」は存在しない。あくまで守破離の「守」として、参考にしてみてほしい。

他者のキャリアづくりを支援するうえでは、まず図7‐4の「キャリア・ディベロップメント・サイクル」の概念について理解してもらいたい。



キャリア・ディベロップメント・サイクルとは、個々が仕事の経験を通じて、目指す将来に向けて、学び・成長するサイクルを指す。

ここには、大きく4つステップが存在する。

◎STEP1:Will(ありたい姿)の具体化

1人ひとりの中長期のWill(ありたい姿)、キャリアジャーニーの方向性(何を実現したいのか?自分はどうありたいのか?)をともに探求し、具体化するステップだ。

◎STEP2:Can(強みや弱み)の具体化と成長テーマ設定

まず、Will実現に向けて、本人にどんなCan(強みや弱み)があるのかを具体化する。次に開発したい能力、成長テーマを設定していくステップだ。

◎STEP3:Must(実務)の機会提供

Will実現とCanの能力開発に向けて、Must(実務)の機会を提供する。実務を通じて成長機会を提供し、支援し、また、業務の意味合いのすり合わせも行っていくステップだ。

◎STEP4:1on1を通じたフィードバック

ここまでの結果をふまえ、磨かれた強み、残された課題、目指す姿の実現に向けて方向性は合っているかを振り返る。1on1などで対話をしながら、継続的にキャリアを支援するステップだ。

キャリア・ディベロップメント・サイクルなき日常

4つのサイクルを(一過性に終わらせることなく)継続的に回し続けることがなぜ必要か。例を見てみよう。

ほとんどの人は、何かしらの意志や想いを持って組織に入る。ただ、多くの人は、時とともに自分が何を実現したかったのか、キャリアジャーニーの方向性を見失いがちだ(Willの課題)。

もし「ありたい姿」を描けていても、そこに向けて成長できているかは、1人では実感しづらい。また、自分にどれほどの市場価値があるかも客観視しきれない(Canの課題)。

自分の市場価値はわかりづらい

そんな中、日々の実務を慌ただしくこなすものの、その意味合いも本気では腹落ちしておらず、忙しくしているうちに、なんとなく時間が過ぎていく(Mustの課題)。

定期的な振り返りも、面談で評価や目標設定は話されるものの、中長期の成長やキャリアづくりについての対話は十分行われない(フィードバックの課題)。こうして惰性で時間が過ぎ、転職したほうがいいのではと、迷いや悩みが深まっていく……。

ここからはあなたが、実際に他者やメンバーに関わることを前提に、順を追って考えてほしい。フレームそのものを、がちがちに踏襲する必要はない。大枠の要素を理解し、そのうちの1つからでもいいので、日常に柔軟に取り入れていってほしい。

「STEP1」の前の「STEP0」

キャリアづくり支援のステップ1……といきたいところだが、その前に実は重要な「ステップ0」が存在する。信頼関係の構築と相互理解だ。

すべての前提となるこの関係性なしにノウハウだけを当てはめても、実際にはワークしない。あなたも、心の底では信頼していない上長との1on1で、キャリアについて対話しようとは思わないだろう。

キャリアは人生のあり方と切り離せない。また、現在の仕事や職場に関係する話だからこそ、お互いに直接の利害関係者でもありえてしまう。前提として強い信頼関係がなければ、どうしても表面的な会話に終始してしまう。

その結果、上長は定期的に本人と、面談でキャリア相談にのっていた「つもり」にもかかわらず、突然「退職することに決めました。今までありがとうございました」と言われて驚く、といったケースがよく見られる。

もちろん、会社を辞めるかどうかを上長に相談するのは構造的に難しい部分もある。だが、「実現したいこと」や、「どういう方向性に向かってどう成長していきたいのか」についてほとんど話せていない状況で急に離職を告げられてしまうのは何とも悲しい。

相談に乗ってきた側からしても、今まで対話してきた時間はいったい何だったのか、と虚しい思いがこみあげる。こうならないためには、何が必要なのだろうか。

関係構築のためのマインドセットを、順を追ってみていこう。

「モヤモヤ」から聞かせてもらう

キャリアは個人の価値観はもちろん、場合によっては自分のこれまでの生い立ちや今後目指したい人生とも関連してくる。そのため、「仕事上の関係者に変に踏み込まれたくない」という気持ちがあると、どうしても対話が進まない(無理に踏み込んではいけないことは言うまでもない)。

では、お互いに安全な信頼関係を構築するためには、何に気を付けておけばいいだろうか。

前提となるのは「個の尊重」、つまり、自身がよしとする生き方やキャリアの志向を押しつけず、多様な個を尊重・理解しようとするマインドだ。

対話はできているか

アドバイスすること自体がいけないわけではない。要は、順序の問題だ。

どれほど長い経験を積んできたとしても、驕ることなく、目の前の1人の個人が「どんな人生を歩みたいのか、本質的に何を求めているのか、『きっとこうだろう』と決めつけずに理解しようとする」マインドが重要となる。

勢い込んだ上長だと、この理解のフェーズが不十分なまま、すぐにアドバイスに走る傾向がある。本人を想うがあまり、アドバイスが先行してしまう気持ちもよくわかる。ただ、相手への理解が不十分ななかでのアドバイスは、本人も自分の目指す先の整理ができていないので、たとえいかに良質なアドバイスでも、機能しづらい。

わかりやすい対策としては、上長側がまず、本人のことを全面的に理解する「だけ」の時間を設けるとよい。入社動機やこれまでのキャリア、伸ばしたい強み、その他の悩み、あるいは悩み以前のまとまっていないモヤモヤも聴くことができるとなお望ましい。

「キャリア相談をしよう」という声掛けだと、お互い形式ばってしまうことも多い。「今の悩みやモヤモヤも含めて、一度いろいろ聴かせてくれないか」と、話題の枠を定めすぎないことが有効だ。

「信頼残高」の積み上げ

「信頼残高」とは、信頼を貯金に喩えた造語だ。信頼は、崩れるのは一瞬だが、積み重ねるのは時間がかかる。

たとえば、日常で特に信頼関係を構築できていない上長から、半年に1度のキャリア面談で、いきなり、人生に関わる踏み込んだ話を聞いてこられたらどうだろうか。本音で話せるわけなどないと、容易に想像がつくだろう。だが、実際これがよくあるのだ。

組織内メンバーを支援する前提の場合、関係構築に大切なのはコミュニケーション「頻度」だ。コミュニケーションは中身にかかわらず、その頻度が多いほど、相互の信頼は高まりやすくなる(心理学の用語で「単純接触原理」という)。

業務内コミュニケーションのみに閉じずに、日頃から、こまめな声かけをしたり感謝を伝えたり、コミュニケーションが取れるとよい。

テクニカルなようだが、「〇〇さん、おはよう」と固有名詞であいさつし、ちょっとしたタイミングで「〇〇さん、最近のあの取り組みよかったよ、ありがとう」と声をかける。1対1で話す機会があれば「〇〇さんの今後についても一緒に考えていきたいから、相談事があれば共有してね」といった、個人を気にかけていることが伝わる日頃からの声かけや雑談も有効だ。

ちなみに、信頼を得られない方によくあるのが、口が軽い、悪口や噂を裏で吹聴しているケース。ぽろっと「〇〇さんからこんな相談をされてさぁ」と、他の人に話すことは避けたい。「この人に相談してもこういうふうに誰かに伝えられるかも」と思われるため、伝わってもまったく問題ない内容だとしてもやめておくほうがいい。

1人ひとりに「スポットライト」を当てる

特にキャリア支援においては、「個」の承認を意識できるといい関係を築きやすい。チームとして相互に信頼関係を築いていくうえでも、本人を「個」として、組織的に「承認」する機会を作ることも有効だ。

ここでいう「承認」とは褒めることにかぎらない。結果を見て褒めることは、「結果承認」というが、それだけでなく、その人が働いていることそのものを承認する「存在承認」も心がけていきたい。

固有名詞で名前を呼び、「〇〇さんと働いてると、△△だなと感じる」「〇〇さんの気配りに、とても助けられている」などの形で、個々がいてくれることそのものに対して声かけをしたり、感謝を伝えたりする。

これは、いわゆるAcknowledge(存在を認めること)と呼ばれる行為だ。アカデミー賞において、受賞者が「I would like to acknowledge(私は次の方々に感謝します)……」といって、関係者の名前を呼びあげたりするのもその1例だ。

その人に、スポットライトを当てるイメージと言えばいいだろうか。

加えて、個人の日頃の過程や変化に対して声をかける「プロセス承認」も重要だ。「最近、特に△△の変化がありますね」とか「取り組みのなかで、□□が増えてきている気がします」といった具合だ。結果だけでなく、プロセスも含めて日頃からしっかりと個として見てくれている安心感は、関係性構築の前提となる。こうして、「信頼残高」が一定のラインを超えると対話が急激にしやすくなるケースはよくみられる。

自己開示と場のつくり方

土台となる関係性が築けたら、次に大切になるのは「自己開示」と「場づくり」だ。

上長や支援する側からの自己開示が、対話をよいものにする1つのきっかけとなることは多い。いきなり相手に開示を求めるのではなく、まずは、上長から実践するのだ。

自己開示といっても大げさなものでなくていい。過去の失敗談や悩みの共有くらいでも、十分だ。

先輩や上長でも、自分のようにキャリアに悩んでいた時期もあったのか、そんな失敗があったのかと知ると、親近感もわきやすい。ただし、苦労話がいつのまにか武勇伝に、ついにはお説教にならないよう注意が必要だ。

可能であれば、支援する側対支援される側の1対1の関係だけでなく、チーム同士で、相互に理解や開示ができると望ましい。口頭でもよいが、本書でも紹介した「ライフラインチャート」を使うとより話しやすいだろう。

実際に、相互のキャリア支援をし合い、成長が速い組織では、互いに理解し合う場を意図的に設けていることも多い。年1回全員で(毎月1人ずつ回していくケースもある)、あるいは入社時には新規メンバーが話し、既存メンバーが質問する時間を設ける、などだ。