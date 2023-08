浅野いにお先生の傑作漫画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』が2024年春に前後編2章立てにてアニメ映画化決定! スタッフ情報&ティザービジュアルが公開となりました。

実写映画化もされた代表作『ソラニン』や、累計発行部数300万部を超える『おやすみプンプン』など数々のヒット作を生み出し続ける漫画家・浅野いにお先生による傑作漫画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』(通称・デデデデ)。

2014年より「週刊ビッグコミックスピリッツ(小学館)」にて連載が開始された本作は、突如東京上空に巨大な宇宙船 通称“母艦”が襲来し、絶望的に思えた異常事態も次第に日常へと溶け込んでゆく世界で、日々の青春を謳歌する少女たちの物語。

第66回小学館漫画賞一般向け部門、第25回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞したのち、昨年全12集をもって堂々完結を迎えました。

すでにアニメ化決定が発表されている本作ですが、物語の“Xデー”である8月31日にちなみ、この度追加情報解禁! 『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』が2024年春に前後編2章立てにて劇場公開されることが決定!

来春一番の話題作には豪華スタッフ陣が大集結! 監督を務めるのは、人気アニメ作品『PSYCHO-PASS サイコパス』シリーズ(12~)の演出やSFジュブナイル『ぼくらのよあけ』(22)の黒川智之氏。

シリーズ構成・脚本に、社会現象化した『けいおん!』シリーズ(09~)、“武器”として育てられた、元兵士の少女の人生譚を描いた感動作『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』シリーズ(18~)の吉田玲子氏。

キャラクターデザイン・総作画監督に、第41回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞した『夜は短し歩けよ乙女』(17)の伊東伸高氏。

美術監督を務めるのは、カオスな原作の世界観を見事にアニメ化したと評価の高い『ドロヘドロ』(20)での美術監督補佐や、激しい台風に襲われる学校の中で少年少女の出会いを描いた『台風のノルダ』(15)の西村美香氏。

音楽に、舞台化もされた人気TVアニメ『ユーリ!!! on ICE』(16)、TVアニメ『キャロル&チューズデイ』(19)、米音楽メディア「Pitchfolk」にて高評価を受けた『アダンの風』(20)(青葉市子)の音楽プロデュース・作編曲を手掛ける梅林太郎氏が抜擢。

制作スタジオは、宇宙ステーションを舞台に少年少女たちによる冒険物語を描いたオリジナルアニメ『地球外少年少女』(22)の「Production +h.」。

本作の公開決定を記念して、キャラクターデザイン・総作画監督・伊東伸高氏描き下ろしによる超ティザービジュアルも解禁!

本作の主人公・門出とおんたん、2人の少女が校舎の屋上でたそがれているという、一見ごく普通の学園風景を描いていると思いきや、彼女らの上空には巨大な宇宙船の母艦が。日常と非日常が混ざり合う、浅野いにお先生にしか描けない唯一無二の世界観を象徴する仕上がりとなっています。

また、スタッフ陣から期待と喜びの気持ちが込められたコメントも寄せられました。

スタッフコメント

<黒川智之(監督)>

「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」がついにアニメ化!

「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」がついにアニメ化!

「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」がついにアニメ化!

大事なことなので3回言いました。

門出、凰蘭が動く、喋る!

ご期待ください。

はにゃにゃフワ~!

<吉田玲子(シリーズ構成・脚本)>

誰もが、未来も、明日のことすらわからないまま、今を生き続けなければならない。

何て不確かで、何と不安な時間の連続。そんな日々を生き抜くには、一緒に生きていく誰かが何かが必要なのかもしれない。そのことをたぶんこの作品に登場する彼女たちは無意識下でわかっている。見えない今を生きる彼女たちと、しばし同じ時間を過ごしていただければと思います。

<伊東伸高(キャラクターデザイン・総作画監督)>

キャラクタに関して、解釈の違いの修正はもちろん、新しい要素の提案なども浅野氏からいただいて、原作の雰囲気を残しつつ新しいデザインになっています。そのあたりも観てほしいなと思います。

<西村美香(美術監督)>

浅野さんの作品の中でも特に背景が大好きな私が、この作品を受けてもいいのかとても迷いました。

しかし、ファンとしての目線を忘れずに原作の世界観を損なわない作品を私自身が見たいと思いました。

原作を愛する最高のチームで制作中です。ぜひ本編の背景もお楽しみいただけたら嬉しいです!

<梅林太郎(音楽)>

多くのファンの方々に愛されるこの作品に携ると言う事、大変に身の引き締まる思いです。

浅野さんが作品に込めた思いの一助となれるよう、取り組ませて頂きたく思っています。

作品情報

『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』ストーリー

3年前の8月31日。突如巨大な『母艦』が東京へ舞い降り、この世界は終わりを迎えるかにみえた―

その後、絶望は日常に溶け込み、大きな円盤が空に浮かぶ世界は今日も変わらず廻り続ける。

友情と初恋と終末と・・・ 2人の少女のディストピア青春日常譚!!

2024年春 全国劇場公開 前後編全2章

原作:浅野いにお「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」((小学館「ビッグスピリッツコミックス」刊)

監督:黒川智之

シリーズ構成・脚本:吉田玲子

キャラクターデザイン・総作画監督:伊東伸高

美術監督:西村美香

音楽:梅林太郎

アニメーション制作:Production +h.

製作幹事・配給:ギャガ

製作:DeDeDeDe Committee

(C)浅野いにお/小学館/DeDeDeDe Committee

映画公式 X:@DEDEDEDEanime

公式 HP: dededede.jp

【『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』原作情報】

コミックス全 12 巻好評発売中

浅野いにお(『ソラニン』『おやすみプンプン』)

ビッグコミックススペシャル

小学館

浅野いにお最新作『MUJINA IN TO THE DEEP』は 9 月 28 日頃発売!