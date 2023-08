このほどオンラインフォーラムで、新米ママが投稿した子育てについての本音が大きな関心を集めた。そこには「子供を産んだことを後悔している」と綴られていたが、多くの先輩ママからは彼女の気持ちを汲んだ言葉が寄せられている。英ニュースメディア『JOE.co.uk』などが伝えた。

イギリスの会社が運営するオンラインフォーラム『Mumsnet』は、子供を持つ親たちが子育ての悩みや役立つ情報を交換し合う人気の子育て支援サイトだ。7月19日、同サイトにアカウント名「TheBerry」さん(以下:ベリーさん)が「子供を産んだことを後悔している」というタイトルで投稿したところ、その内容が大きな注目を集めた。

ベリーさんは第1子の娘をひとりで育てているようで、投稿には子育てについての本音が次のように綴られていた。

「私の娘は生後10か月です。世界中の誰よりも娘を愛していて、私は娘に何か悪いことが起こっているんじゃないかっていつも気が気じゃないんです。娘は愛らしくて、明るくて、いつも幸せそうで優しい子で、それにかなり自立した子なんです。でも、この子を産んだことを後悔する気持ちが拭えないんですよね…。」

「ただ以前の生活に戻りたいだけなんです。私は以前、静かで、平和で、ごく平凡な人生を送っていて、その生活が気に入っていたんです。私は内向的で、全て一人で完結するタイプの人間で、家で仕事をしたり、夜はNetflixを見たり、自然を楽しんだり、時々は外食したりと“おひとりさま”の生活に幸せを感じていました。たまに行く旅行も良かったわ。」

「でも明らかに今、それが全て失われてしまって不満なんです。私、子育てが好きじゃないんです。だって常に責任を持たなくちゃいけないし、いつも赤ちゃんをあやしてあげなきゃならない…。私には一日中、何もせずただ座ってリラックスするなんてことは決してできないし、常に気を配らなければならない。」

「確かに子供が成長したら、かなり大変なのは知ってます。でももし、子供が成長してお喋りできたり、一人で遊べるようになったら、私はもう一度人生が楽しいって思えるようになるかしら? それとも以前の生活を失ったことをずっと後悔し続けるのかしら? -以下省略-」

母親の立場として「子供を産んだことを後悔している」という言葉は、非難を受けてもおかしくはないだろう。しかし、寄せられたコメントの多くがベリーさんの心情を気遣うものばかりだったのだ。

「大丈夫よ。赤ちゃんの時は大変で自分のことは何もできないけど、そのうち始終見る必要はなくなるし、一緒に楽しめるようになったら間違いなく良くなるわ。でもお酒や長めのブランチは彼らが学校に行くようになってからね。」

「どの親も同じ思いをしていると思う。子供がもう少し大きくなれば、間違いなく楽になるわ。私の子供は5歳と7歳で、ほとんどの時間を自分たちで楽しんでいるわ。洗濯や料理に送り迎えなど、やらなければいけないことはたくさんあるけど、子供たちは8時ぐらいに寝ちゃうから自分の時間が持てるわよ。-中略- 今の私の生活はあなたの以前の生活に近いわ。頑張ってね。」

「本当に楽になるから! 私は今、3歳の子供がいるけど一人で遊べるようになったし、ちょっとしたおしゃべりをしたり一緒にお出かけや買い物に行くこともできるのよ。(キスマーク)」

また、ベリーさんはコメントの中で、自分が産後うつであることを明かしている。多くの励ましの声により、ベリーさんの気持ちが楽になったのかは、その後のコメントがないため分からないが、米ニュースメディア『New York Post』では、親が子供を産んだことを後悔することは一般的であり、それは産後うつの可能性があると伝えている。

ちなみに出産後の新米ママ向け情報ウェブサイト『Hello Postpartum』によると、女性の5人に1人は産後にうつなどの精神的な問題を抱える可能性があるという。また米フロリダ州に拠点を置き、2000人以上の医師が所属する医療ネットワーク『Orlando Health』の2019年の調査によると、出産後に40パーセントの女性が憂鬱さや不安感などを経験するとのことだ。

今回のベリーさんのように、SNSで子育てに対して不満を吐露する人は他にもいる。昨年4月には、カナダに住む22歳の母親が「私の老け顔は子育てによるもの」と主張し、 出産前後の自身の姿をTikTokに投稿して物議を醸していた。

画像は『JOE.co.uk 2023年7月29日付「‘I regret having a baby because I miss watching Netflix and alone time’」』『TheBerry 2023年7月19日付Mumsnet「I regret having a baby」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)