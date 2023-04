ヴィクトリア・ベッカム(48)がプールサイドに立ち、自身のブランドで発表したドレスを纏う姿を披露した。ドレスは両脇と背中を露出した挑発的なデザインで、サテン生地を使用した流れるようなシルエットが特徴的だ。写真を見たフォロワーからは「美しい!」と称賛の声が溢れたものの、一部のファンからは「酔っぱらった後でカーテンを巻いたみたい」「3歳の娘がシーツを巻いてお姫様ごっこをした時みたい」と嘲笑するコメントも見受けられた。

ヴィクトリア・ベッカムが現地時間30日、自身のInstagramでプールサイドに立つ写真を公開した。彼女が着ているのは、自身のファッション・ブランド「ヴィクトリア・ベッカム」の2023年春コレクションで発表した、サテン生地のロングドレスだ。絶妙なカットアウトとドレープによるセクシーなシルエットで、青と赤の鮮やかな色使いが印象的だ。

スカートはフロント部分が青い生地で、床まで伸びるバック部分には赤い生地を使用している。上半身は青い布を首の後ろで結ぶだけで、両脇や背中が露わになる挑発的なデザインだ。

ブランドの公式サイトでは、このドレスは1250ポンド(約20万6千円)で販売されている。

ヴィクトリアはドレスに赤いオープントゥのブーツを合わせ、ロングヘアを下ろしてポーズを取っている。ヤシの木が並ぶプールサイドに立ち、カウンターにもたれかかって片手を伸ばしながら、スリムな美ボディを披露している。

もう1枚の写真では、ヴィクトリアがロングヘアで背中を隠し、体にフィットするロングスカートを穿いた後ろ姿を見せている。

この写真を見たフォロワーからは「とても綺麗!」「色のコラボレーションが素敵」「素晴らしい色と、美しいデザイン」「ゴージャスな女神」と称賛のコメントが続々と寄せられた。

この他にも、ドレスの色が青いスーツに赤いマントをつけた「スーパーマン」のコスチュームに似ていると感じた人々もいたようだ。

そのためコメント欄には「まるでワンダーウーマンみたい!」「これが、スーパーマンのドレスと呼ばれると良いのに」「スーパーウーマンみたいだわ。気絶するほど美しい!」「ドレスの下に、スーパーマンが隠れてるのでは?」といった声も届いていた。

しかし一部のファンにはドレスのデザインがあまりにも斬新だったのか、批判めいたコメントもいくつか見受けられた。

「酔っぱらって帰宅した夜、服が見つからずにカーテンを巻いたみたいな感じ。あなたの服は好きだけど、この作品はダメよ。」

「私の3歳の娘がカーテンやシーツを体に巻いて、お姫様ごっこをしている時と同じに見えるわ。」

ヴィクトリアが着用していたドレスは、白と黒による色違いのバージョンも発表している。ヴィクトリアは昨年12月、親交のある女優エヴァ・ロンゴリアと外出した際、このドレスを着ている姿を自身のInstagramで披露していた。

