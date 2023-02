米フロリダ州の高校で今月21日、17歳の男子生徒が教育アシスタント(教員補助員)の女性に殴る蹴るの暴行を加え、逮捕された。授業中にゲーム機「ニンテンドースイッチ」を取り上げられたことに逆上して犯行に及んだもので、当時の監視カメラの映像が公開され衝撃が広がっている。米ネットメディア『FOX 35 Orlando』などが伝えた。

フラグラー郡保安官事務所によると、男子生徒は身長約198センチ、体重122キロ超と大柄で、廊下を歩いていた女性に突然飛びかかったという。そして女性が失神し倒れているにもかかわらず、殴る蹴るの暴行を続けたようだ。

当時の監視カメラの映像では、襲われる直前の女性が一度、後ろを振り向いているのが分かり、生徒に激しくタックルされると床に投げ出されて動かなくなっている。

すると生徒はうつ伏せになった女性の太腿あたりに2度蹴りを入れ、女性のすぐそばにしゃがみ込むと背中や頭を少なくとも15回殴り続けた。

現場には異常に気付いた人たちが集まり、生徒を引き離そうとするが、彼は興奮状態で抵抗している。

そして保安官代理が駆けつけると、生徒は意識を失った女性に向かって唾を吐き「学校に戻ったら、彼女を殺してやる」と言い捨てたという。

一方で女性は血だらけで、体中に青あざができ肋骨を骨折する重傷を負った。病院で治療を受けてすでに退院しているが、仕事に復帰するには少なくとも数週間はかかるそうだ。女性は2004年からフラグラー郡で働き、教育アシスタントの仕事に就いたのは2021年だったという。

なおフロリダ州のテレビ局『WESH-TV』によると、問題を起こしたのはグループホームに住む特別なケアを必要とする生徒で、保安官代理にこのように話したそうだ。

「授業中にニンテンドースイッチを取り上げられて腹が立った。また取り上げるのであれば、そのたびに殴ってやる。」

事件を受け、フラグラー郡保安官のリック・ステイリー氏(Rick Staly)は「あのように激しくタックルされ、頭部を床に打ち付けた場合は最悪の結果になることもある」と憤りを露わにし、「生徒の行為は非常に恐ろしく度を越えている。被害者が精神的に身体的にも回復することを願っている」と述べた。

ちなみに生徒は、女性に故意に危害を加え傷害を負わせたとして加重暴行の重罪で逮捕、拘留され、フロリダ州少年司法部(DJJ)に身柄が引き渡された。

保安官事務所が公開した動画への反響は大きく、次のようなコメントが寄せられている。

「意識がない女性を襲うのは殺人未遂。」

「成人として裁かれるべきだ。」

「なぜ周りの大人はあんなにのんびりしているのか。駆け寄って引き離したのは黒の服を着た女性だけ。制服を着た軍人や保安官もまるで急いでいない。信じられないよ。」

「最悪の気分だ。」

「教師が足りないのに、これでは教師になる人がいなくなるね。」

「アメリカでは教師は最も危険な職だと聞いた。」

「もしかしたらこの生徒には精神的なケアが必要なのでは? 少年院ではなくてね。」

「これ以上、学校でこんな事件が起きないことを祈るよ。」

画像は『FOX 35 Orlando 2023年2月24日付「Video shows moment deputies say Florida teacher’s aide is knocked unconscious by student upset she took Switch」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)