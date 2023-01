アメリカに住むある女性が愛犬の“異変”に気づき、動物病院へ連れて行ったところ、獣医から思いもよらぬ診断結果を告げられた。『TAG24 News』『Oh My Mag!』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

米カリフォルニア州在住でシーズーとプードルのミックス犬の雌“シャネル(Chanel)”を飼っている「shihpoochanel」というアカウント名の女性が先月23日、TikTokに投稿した動画がこれまでに2040万回以上も視聴されるほど注目を集めている。

シャネルはずっと尾を体の内側に隠すように丸めていたため、心配になった飼い主の女性がシャネルの尾に傷などがないか確認しようとした。するとシャネルは尾を触られた瞬間に「キャン!」と鳴き、痛みを訴えた。そんなシャネルを見て女性は、尾に何か問題があるのではないかと思い、動物病院へ連れて行った。

診察後、女性は獣医から「この子は尻尾を振りすぎて痛めてしまったようです」と告げられた。シャネルの尾の痛みは、犬が喜びから尾を振りすぎてしまうことで起こる「ハッピーテイル症候群」が原因だったのだ。ちなみに「ハッピーテイル症候群」とは正式な病名ではないが、獣医師たちや犬の飼い主の間でそのように呼ばれている。シャネルは幸せゆえに尾に痛みを伴ってしまったようだ。

良からぬ病気を心配した女性は拍子抜けしたようで、動画では診察代に145ドル(約1万9100円)支払ったことを明かし、最後に「シャネルの尻尾の痛みは『振りすぎが原因』だと言われました。まったくこの子は…」と言葉を添えている。またキャプションで「幸せな生活を送っているみたいです」と記しており、シャネルが幸せいっぱいの毎日を過ごしていることをうかがわせた。そして動画を見た人たちからはこのような声が届いた。

「シャネルは『幸せだよ』って伝えたいために、動物病院であなたに145ドルも払わせたのね。」

「うちのピットブルもハッピーテイル症候群で、いつも嬉しさから尾を振ってしまい、これまで何度も尾の先が傷ついちゃったのよね。」

「うちはたくさんの犬を飼っているけど、みんなとっても幸せだからハッピーテイル症候群で尻尾を振りすぎて家中に血が…。」

シャネル以外にもハッピーテイル症候群で尾を痛めてしまうほど幸せな日々を送る犬がたくさんいるようだ。しかし動物病院で働いている女性からは「ハッピーテイルが悪化して尻尾の一部を切断することになった犬もいたわ。それにまたやっちゃうからなかなか治らないのよ」といったコメントも寄せられている。

その後シャネルの尾は治癒したのか、同日のInstagramではサングラスをかけてポーズを決めている愛らしいシャネルの姿が見られた。

ちなみに昨年にはオランダで、いつも“変顔”してる犬を心配した飼い主が脳の病気を疑うも、獣医に「注目されたくてやっているだけ」と診断され多くの人に笑いをもたらしていた。

