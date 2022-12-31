ÆüËÜ¤Î¡Ö¶â»ý¤Á´ë¶È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡×¤òÈ´¤¤¤¿1°Ì¤Ï¡©
´ë¶È¤ÎÍ¿¿®´ÉÍý¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¥â¥ó¥¹¥¿¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÂè11²ó¡Ö¶â»ý¤Á´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯7·î1Æü»þÅÀ¤Ç³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2021Ç¯4·î´ü·è»»°Ê¹ß¤ÎºÇ¿··è»»¤Ë´ð¤Å¤¡¢´ë¶È¤Î¸½ÍÂ¶â¤«¤éÍÍø»ÒÉéºÄ¼Ú¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¸µ»ñ¶â¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤Î¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3330¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤ËÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤ÏÁ°²ó¤ÎÂè10²óÄ´ºº¤ËÂ³¤¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×¡Ê1Ãû2065²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉ½¡Û¡Ö¶â»ý¤Á´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¾å°Ì20¼Ò¤Ï¤³¤Á¤é
1°Ì°Ê¹ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢2°Ì¡Ö¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡×¡Ê1Ãû824²¯±ß¡Ë¡¢3°Ì¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡×¡Ê7020²¯±ß¡Ë¡¢4°Ì¡ÖSMC¡×¡Ê6733²¯±ß¡Ë¡¢5°Ì¡Ö¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ê6089²¯±ß¡Ë¡¢6°Ì¡ÖSUBARU¡×¡Ê5490²¯±ß¡Ë¡¢7°Ì¡ÖÂè°ì»°¶¦¡×¡Ê4990²¯±ß¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì20¼Ò¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢16¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤è¤ê¤â¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤Ï2¼Ò¡ÊÇ¤Å·Æ²¡¢¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì20¼Ò¤Î¤¦¤ÁÀ½Â¤¶È¤¬13¼Ò¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Á°²ó½ç°Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Á°²ó43°Ì¤À¤Ã¤¿¡ÖÂè°ì»°¶¦¡×¤Ï7°Ì¤ÈÂçÉý¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°´ë¶È¤ÎÇã¼ý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤ÏÁ°²ó¤Î9°Ì¤«¤é3165°Ì¡¢¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÏÁ°²ó¤Î10°Ì¤«¤é3110°Ì¤È¡¢Âç¤¤¯½ç°Ì¤ò²¼¤²¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì20¼Ò¤Î¡Ö¸½ÍÂ¶â¡×¡ÖÍÍø»ÒÉéºÄ¡×¡Ö±Ä¶È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì½¸·×¡£
¸½ÍÂ¶â¤Ç¤Ï¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×¡Ê1Ãû2065²¯±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡×¡Ê1Ãû1777²¯±ß¡Ë¡¢¡Ö¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡×¡Ê1Ãû1128²¯±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥º¥¡×¡Ê9643²¯±ß¡Ë¡¢¡ÖSUBARU¡×¡Ê8831²¯±ß¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÍø»ÒÉéºÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×¡Ö¥¡¼¥¨¥ó¥¹¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Í¥¯¥½¥ó¡×¡ÖÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡×¤Î5¼Ò¤¬0±ß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡×¡Ê5535²¯±ß¡Ë¡¢¡Ö¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ê4396²¯±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡×¡Ê4290²¯±ß¡Ë¡¢¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×¡Ê2897²¯±ß¡Ë¡¢¡ÖÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡×¡Ê2834²¯±ß¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤·¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥º¥¡×¤ä¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉéºÄ¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¸½ÍÂ¶â¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶â»ý¤Á´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×¡Ö¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡×¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂ¿³Û¤Î¸½ÍÂ¶â¤òÍ¤·¡¢³î¤ÄÍÍø»ÒÉéºÄ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¶â»ý¤Á´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍø»ÒÉéºÄ¤Ë¤è¤ëºâÌ³¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤º¤Ë¡¢¹â¤¤¥¥ã¥Ã¥·¥åÁÏ½ÐÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¾å°Ì20¼Ò¤Î¡ÖÇÛÅöÀ¸þ¡×¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÂè°ì»°¶¦¡×¡Ê77.3%¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¡ÖSUBARU¡×¡Ê61.3%¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡×¡Ê60.0%¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Ç¯ÅÙ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢20¼ÒÃæ12¼Ò¤ÎÇÛÅöÀ¸þ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Ë100¼þÇ¯µÇ°ÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥·¥Þ¥Î¡×¡Ê51.8¡ó¢ª18.8¡ó¡Ë¤ä¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é½ãÍø±×¤¬2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡×¡Ê54.2¡ó¢ª28.9¡ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤«¤éÇÛÅöÀ¸þ¤¬20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¶â»ý¤Á´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ù¥¹¥È100¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇÛÅöÀ¸þ¡×¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Á°²óÄ´ºº¤Ç¤Ï100¼ÒÃæ54¼Ò¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢º£²óÄ´ºº¤Ç¤Ï59¼Ò¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2022Ç¯3·î´ü·è»»¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢3¼Ò¤Ë1¼Ò¤¬ºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·Íø±×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¸½²¼¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤Ê·ÐºÑ´Ä¶¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁýÇÛ¤Ë¤è¤ë³ô¼ç´Ô¸µ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê´ë¶È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡ÖËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤À¤¬¡¢»ö¶È´Ä¶¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï»È¤ï¤ºÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ù´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀè¹Ô¤¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÂÄêÀ¤Î¹â¤¤Í¥ÎÉ´ë¶È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÐºÑ²óÉü¤Î¸£°úÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤´ë¶È¤Ç¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î½ªÂ©¤ä·üÇ°¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ´Ä¶¤¬²þÁ±¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤¬¸½²¼¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Cash¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢·Êµ¤²óÉü¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¢¦ÆüËÜ²ñ·×´ð½à¡Ö¸½ÍÂ¶â¡Ý¡ÊÃ»´ü¼ÚÆþ¶â+Ä¹´ü¼ÚÆþ¶â+¼ÒºÄ+1Ç¯°ÊÆâÊÖºÑ¤ÎÄ¹´ü¼ÚÆþ¶â+1Ç¯°ÊÆâ½þ´Ô¤Î¼ÒºÄ+³ä°ú¼ê·Á¡Ë¡×¢¦¹ñºÝºâÌ³Êó¹ð´ð½à¤Ç¤Ï¡Ö¸½ÍÂ¶â¡ÝÍÍø»ÒÉéºÄ¡×¡Ö¸½ÍÂ¶â¡Ý¡Ê¼ÚÆþ¶â+¼ÒºÄ+³ä°ú¼ê·Á¡Ë¡×¡Ö¸½ÍÂ¶â¡Ý¡ÊÃ»´ü¼ÚÆþ¶â+Ä¹´ü¼ÚÆþ¶â+¼ÒºÄ+1Ç¯°ÊÆâÊÖºÑ¤ÎÄ¹´ü¼ÚÆþ¶â+1Ç¯°ÊÆâ½þ´Ô¤Î¼ÒºÄ+³ä°ú¼ê·Á¡Ë¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç»»½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£