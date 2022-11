結婚式で「死が二人を分かつまで」という誓いの言葉があるが、このほどアメリカで住宅火災によって亡くなった夫婦は死をも“分かつ”ことができなかったようだ。火災が発生した当時、夫は自分だけ逃げることを拒んで最後まで妻のもとを離れず、夫婦共に息絶えたという。『New York Post』『CBS News』などが伝えている。

米ミズーリ州ニュー・メルで現地時間10日午後に住宅火災が発生し、この家に住むケネス・ゼアさん(Kenneth Zerr、84)と妻のフィリスさん(Phyllis、84)が2階のバスルームにて遺体で発見された。今のところ出火原因は地下室にあった電化製品ではないかとみられている。

火災発生当時、ケネスさんは消防隊を呼ぶために緊急通報し、消防士が中に入れるように1階のドアを開け放った。そして2階に戻り、主寝室にあるバスルームで車椅子から落ちて床に倒れているフィリスさんを助けるため必死に彼女を抱き起こそうとした。しかしその間、炎は階下から2階の寝室にまで迫りつつあった。

通報を受けたオペレーターはケネスさんと電話が繋がったままにして安否を見守っていたが、ケネスさんがフィリスさんの救出に苦戦していることを知ったオペレーターは「今すぐ(自分だけでも)避難するように」と伝えた。しかしケネスさんは「妻を残して行くことはできない」と返し、自分だけ避難することを拒んだという。

その後、到着した消防隊は煙が立ち込める中、夫婦のいるバスルームまで辿り着こうとしたが、2階の床が崩れ始めたことからその場を離れるしかなかった。一方で夫婦も床が崩れて避難できず、バスルームから完全に動けない状態になってしまったのだ。

消防隊は火が弱まった後に再び夫婦の救助に向かったが、2人はすでに息を引き取った状態で発見された。死因は煙を大量に吸い込んでしまったことによるものだという。消火にあたったニュー・メル消防署のダン・ケイシー署長(Dan Casey)は、夫婦についてこのように語った。

「まるで悲劇的なラブストーリーのようなものです。ケネスさんは間違いなく外へ避難できたはず。彼の家族も『逃げることができた』と言ってますが、最終的にケネスさんは妻と一緒にいることを選んだのです。」

亡くなったケネスさんとフィリスさんは今年9月に63年目の結婚記念日を迎え、火災に遭った住居には20年近く暮らしていたそうだ。そして休日には、3人の子供と6人の孫、12人のひ孫を自宅に招いて家族の時間を楽しんでいたという。息子のアンディさん(Andy)は「両親は2人で一緒に旅行するのが好きでした。彼らはいつも一緒に過ごすことが大好きで、自分たちの人生を心から愛していました」と話している。

ちなみに米アーカンソー州では2019年11月、住宅火災で避難した1歳男児が飼っていた子犬を助けようとして燃えさかる家の中に戻り、子犬とともに亡くなってしまうという痛ましい事故が起きていた。

