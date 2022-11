2020年4月、妻・静香と愛犬2匹の散歩をしていた木村

11月13日、50歳の誕生日を迎えた木村拓哉。長女のCocomi(21)と次女のKoki,(19)が、ともに祝福メッセージと一緒に貴重な父娘ショットをInstagramにアップし、話題を呼んでいる。

この日、Koki,は《Happy Birthday to the best dad in the World いつも本当にありがとう! トトの娘に生まれてこれて本当に幸せです Love you》というメッセージとともに、赤ちゃん時代のKoki,にキスをする木村の写真を投稿。2枚めには、Cocomiが撮影したという、大人になったKoki,が色気全開で木村と寄り添うショットも。投稿には、じつに25万ものいいねがついていた。

またCocomiも《ベストフレンド父上のお誕生日でございます。50歳!このままいっちゃってくださいな》と祝福メッセージとともに、ソファーで寝転ぶ父娘の姿を投稿。2枚め以降も、やはり大人になってからのツーショットなどが掲載されていた。

じつは、その裏である“快挙”が生まれていた。木村家のインスタフォロワー数が、1000万を突破したのだ。

13日現在、木村のインスタフォロワー数は359万。Cocomiが187万で、Koki,が351万。工藤静香(52)が104万で、合計1001万人となった。

日本でもっともフォロワー数が多い芸能人の渡辺直美(35)でさえ990万。家族4人の合計ではあるものの、ひとつの家族でそれを上回るだけの影響力を持つことになる。

「ジャニーズアイドルという仕事柄、木村さん自身は家族のことをインスタにいっさい投稿しませんし、フォローもしていません。しかしCocomiさんとKoki,さんは互いのアカウントで頻繁に登場し合っていて、お父さんとの写真などもときおり、アップしています。さらにはそれぞれのアカウントの垣根を超えて、愛犬たちが行き来しており、見比べていくことで貴重な家族の様子が垣間みえてきます。そうしたことから、一家全員をフォローしている人も少なくありません。

つまり、ただでさえ個人でも強力なインフルエンサーなのに、相互にもフォロワーを増やし合うことができるのです。“日本最強の家族”といっても過言ではないでしょう」(芸能ライター)

いっぽう、木村自身はインスタに50歳のバースデーカードの写真を掲載するとともに、こんな言葉をつづっていた。

《皆さんからのメッセージ、本当にありがとうございます! どれだけいけるかは分かりませんが、行けるだけ行ったります!》

“国内最大級”の影響力を持つこととなった木村家。今後もさらに注目度が増すことになりそうだ。