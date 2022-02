ステーキ＆ハンバーグが食べ放題！ 「冬の肉祭り」が成田ビューホテルで開催

千葉・成田市の成田ビューホテル内「レストランパティオ」にて、オーダー制のステーキ&ハンバーグ食べ放題が開催中。オーダーごとに焼き上げる熱々のお肉とともに、サラダやスープも食べ放題できる大満足の内容だ。

千葉・成田市の成田ビューホテル内「レストランパティオ」にて、「冬の肉祭り♪第二弾」がスタート。オーダー制のステーキ&ハンバーグ食べ放題を含む、期間限定コースを提供中だ。

「ファーストプレート」

まずは、鶏もも肉のコンフィと牛ステーキ、ジャンボ海老フライを盛り合わせた「ファーストプレート」からスタート。

「鶏もも肉のコンフィ」

鶏もも肉のコンフィはシェフ自慢の料理。鶏もも肉をハーブ入りのオイルに浸して低温で柔らかく煮込み、仕上げに皮目をパリッと焼いて、ジューシーな口当たりに仕上げている。

ファーストプレートを食べ終えたら、お肉の食べ放題の始まり! ステーキとハンバーグは注文ごとに焼き上げるので、熱々のまま運ばれるのがうれしい。

食べ放題には日替わりスープやサラダなどサイドメニューも含まれ、ラストには「本日のデザート」も登場するので心ゆくまで楽しみたい。

■「冬の肉祭り♪第二弾」概要

・会場:成田ビューホテル 本館1F「レストランパティオ」

・期間:3月15日まで開催中

・ランチタイム:11:30〜14:00(最終入場12:30、L.O.13:30)

・ディナータイム:17:30〜21:00(最終入場19:30、L.O.20:30)

・料金:大人 3,800円(前日までの予約で3,500円)/小学生1,800円/小学生未満無料

※食べ放題は90分制、終了20分前にラストオーダーとなります。

※仕入れ状況などによりメニュー内容の一部を変更する場合があります。

※価格は税込です。

<店舗情報>◆Patio住所 : 千葉県成田市小菅700 成田ビューホテル1FTEL : 050-5457-9690

※写真はイメージです。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

文:平石紗代 写真:お店から

