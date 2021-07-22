英国クラブ、世界初“透明ユニフォーム”を発表！「玉を見ろ」メッセージも

写真拡大

イングランドの11部にあたるノース・ライディング・フットボールリーグを戦うビデイルAFCは、新シーズンに向けて「透明ユニフォーム」を発表した。

股間と尻に向けて矢印が書かれており、靴下には「Check your balls」（玉をチェックせよ）と「Check your prostate」（前立腺をチェックせよ）、シャツには「Dont forget to CHECK」（チェックするのを忘れるな）と書かれている。

これは下品なものではなく、前立腺がんを防止しようというメッセージである。

『The SUN』によれば、このユニフォームが販売されるごとに5ポンドが啓発団体の「ProstateCancer UK」に寄付されるのだ。

ソーセージメーカーのHECKがサポートしているアマチュアクラブのベーデルAFCは、これまでもホットドッグやバンガーズ・アンド・マッシュ（ソーセージとマッシュポテトの料理）、ヴィーガンをテーマにしたデザインのユニフォームを発表してきた。

【写真】ビールからウイスキーまで！「お酒スポンサー」ユニフォーム8選

HECKの共同創業者であるアンドリュー・キーブル氏がそれらのデザインに関わっているようで、彼は「いつも考えているよ。新しいキットのアイデアが次々と出てくるんだ」と語っているそうだ。