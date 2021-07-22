英国クラブ、世界初“透明ユニフォーム”を発表！「玉を見ろ」メッセージも
イングランドの11部にあたるノース・ライディング・フットボールリーグを戦うビデイルAFCは、新シーズンに向けて「透明ユニフォーム」を発表した。
Football team display their ball skills in the world’s first see-through strip https://t.co/9nQguBXx9o
— Irish Sun Sport (@IrishSunSport) July 21, 2021
股間と尻に向けて矢印が書かれており、靴下には「Check your balls」（玉をチェックせよ）と「Check your prostate」（前立腺をチェックせよ）、シャツには「Dont forget to CHECK」（チェックするのを忘れるな）と書かれている。
これは下品なものではなく、前立腺がんを防止しようというメッセージである。
『The SUN』によれば、このユニフォームが販売されるごとに5ポンドが啓発団体の「ProstateCancer UK」に寄付されるのだ。
The new @AfcBedale kit is veggie themed - a giant carrot is on the outfield shirt and the goalkeeper shirt is adorned with cheese graters.
£5 of every sale goes to Prostate Cancer UK.👉To buy one, go here: https://t.co/TJO68VcMVx pic.twitter.com/9YSNQRgIar
— Kit Crimes ⚽️ (@KitCrimes) September 10, 2020
ソーセージメーカーのHECKがサポートしているアマチュアクラブのベーデルAFCは、これまでもホットドッグやバンガーズ・アンド・マッシュ（ソーセージとマッシュポテトの料理）、ヴィーガンをテーマにしたデザインのユニフォームを発表してきた。
【写真】ビールからウイスキーまで！「お酒スポンサー」ユニフォーム8選
HECKの共同創業者であるアンドリュー・キーブル氏がそれらのデザインに関わっているようで、彼は「いつも考えているよ。新しいキットのアイデアが次々と出てくるんだ」と語っているそうだ。