Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È½÷»Ò¡×²¼ÅÄ¼ÓÌï²Ã¡¡¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï
¤¤¤Þ¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÇÂçÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È½÷»Ò¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£
²¼ÅÄ¼ÓÌï²Ã¡ÊÇ¯ÎðÈó¸ø³«)¡£168Ñ¤ÎÄ¹¿È¤È²ÄÎù¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È³¦¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¤À¡£¶õ¿§¤Î°¦¼Ö¡Ø¥·¥ë¥Ó¥¢£Ó15¡Ù¤ò¶î¤ê¡¢ËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ç19Ç¯¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹À¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£¸½ºß¤ÏÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤ÆÅ¾Àï¤·¡¢¶¥µ»¤Î¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖD1GP¡×¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò¼ÍÄø·÷¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¥µ»Îò£µÇ¯¤Ë¤Ê¤ë²¼ÅÄ¤À¤¬¡¢Åö½é¤Ï±¿Å¾²¼¼ê¤Î¥ÉÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂç²ñ¤ò´ÑÀï¤·¤¿ºÝ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢²¿Ç¯¤«»Å»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤ÆÃù¶â¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏºäÆ»È¯¿Ê¤ä¿®¹æÂÔ¤Á¤Ç¥¨¥ó¥¹¥È¤·¤Æ¡¢½ÂÂÚ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¥¹¥¯¡¼¥ë¤ä¼«¼çÎý½¬¤ËÇ¯130Æü°Ê¾åÈñ¤ä¤·¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Þ¥·¥ó¤Î°Ý»ýÈñÍÑ¤¬ÇüÂç¤Ê¤¿¤á¡¢10¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Èà½÷¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î°¦¼Ö¤ÏÀ½ºî¤ËÌó2000Ëü±ß¡£¥ì¡¼¥¹¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢½¤Íý¤Ç100Ëü±ß¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Ã±½ã¤ÊÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦¥ì¡¼¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¤Ç¤ÏÇ÷ÎÏ¤È·Ý½ÑÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È¤Ë¤Ï¡¢¶¥µ»¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤â¡Ø¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ç¤âÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È½÷»Ò¡×¤Ïº£Æü¤â¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò²ó¤ë¡£